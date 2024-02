Corso di friulano a Udine

Corsi pratici di lingua e cultura friulana con la Società Filologica Friulana. A Udine si inizia martedì 27 febbraio 2024 con il corso di livello principianti

Sono aperte le iscrizioni all’edizione 2024 dei Corsi pratici di lingua e cultura friulana, organizzati dalla Società Filologica Friulana (progetto finanziato dall’ARLeF – Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane). Le lezioni tratteranno grafia, grammatica e strumenti linguistici informatici.

Il corso di Udine si terrà nella sede della Società Filologica in via Manin 18. Inizierà martedì 27 febbraio 2024 alle ore 17.30, sarà di livello principianti, e proseguirà per 13 lezioni settimanali. Il docente sarà il dott. Flavio Vidoni. Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza a chi avrà partecipato ad almeno il 70% delle ore di lezione. L’attestato costituisce titolo culturale per accedere alla Lista regionale degli insegnanti con competenze di lingua friulana.

Il corso è gratuito e aperto a tutti gli interessati, fino al raggiungimento dei posti disponibili.

Altri corsi sono in partenza in vari Comuni del Friuli. Per informazioni ed iscrizioni consultare il sito https://www.filologicafriulana.it/corsi-pratici-di-lingua-friulana/ o rivolgersi all’Ufficio Formazione della Società Filologica (tel. 0432 501598 int. 3 – [email protected]).