Dicembre in Veneto. Tanti gli eventi da scoprire

Dicembre è alle porte e, con l’avvicinarsi del Natale, sotto l’albero ci sono già tantissime sorprese, grazie al calendario di eventi di ogni genere proposto da Zed Live in Veneto.

Come sempre, ce n’è per tutti i gusti: dal meglio della comicità fino al grande teatro internazionale, passando per le nuove stelle della musica italiana fino agli immancabili show natalizi!

IL PROGRAMMA

DICEMBRE

Il mese si inaugura a suon di risate, perché venerdì 1 dicembre sul palco del Gran Teatro Geox ci sarà Francesco Cicchella. Dopo l’enorme successo raccolto tra TV e web negli ultimi anni, il comico torna nei teatri con il suo nuovo spettacolo “Bis!”. Francesco Cicchella si gioca tutte le sue carte in un one man show esilarante, nel quale ritroviamo i suoi cavalli di battaglia (come le parodie dei cantanti Ultimo, Achille Lauro, Massimo Ranieri) e performances completamente inedite. La comicità si sposa con la musica, come da sempre nello stile del giovane showman, per dare vita ad uno spettacolo ricco di emozioni e risate.

Il giorno successivo, sabato 2 dicembre, sempre sul palco del Gran Teatro Geox, tocca ad un giovanissimo cantante divenuto idolo delle nuove generazioni proprio negli ultimi mesi: Matteo Paolillo. È lui infatti la voce dietro i singoli che costituiscono la colonna sonora della serie TV record “Mare Fuori”, tra cui “‘O MAR FOR” (platino) e “ORIGAMI ALL’ALBA”(doppio platino). Ora porterà in tour il suo nuovo disco “COME TE”, progetto che in 11 tracce affronta tante tematiche che stanno a cuore all’artista: l’importanza dell’amore, del senso di comunità, della forza che c’è nel non aver paura a mostrarsi vulnerabili.

Martedì 5, mercoledì 6 e giovedì 7 dicembre c’è addirittura un triplo appuntamento con The Rocky Horror Show, il leggendario musical di Richard O’Brien, che celebra il suo imperdibile 50°anniversario! Dal lontano giugno 1973 quando lo show debuttava per la prima volta a Londra al Royal Court Theatre, The Rocky Horror Show è diventato il musical contemporaneo più longevo al mondo. Lo spettacolo, applaudito da oltre 30 milioni di persone, in più di 30 paesi e tradotto in 20 lingue, continua ancora oggi a divertire e conquistare il pubblico nelle tappe dei suoi tour internazionali registrando straordinari-sold out.

Venerdì 8 dicembre arriva al Gran Teatro Geox un’altra cantautrice tanto giovane quanto di indiscussi talento e successo: Madame. Quella di Padova sarà l’unica data nel Triveneto per il tour di un’artista che, a soli 21 anni, ha calcato il palco dell’Ariston per ben due volte da assoluta protagonista, riscuotendo sempre un grande successo di pubblico e critica. Madame è anche la più giovane vincitrice di due Targhe Tenco per il miglior album d’esordio e per la miglior canzone “Voce”, ed ha collezionato finora, in soli 4 anni, 38 certificazioni tra platino e oro: risultati che parlano da soli.

Sabato 9 dicembre invece si inizia a respirare aria di Natale con “The Christmas Show”! Si tratta di uno spettacolo musicale maestoso e coinvolgente, che racconta un viaggio, visto con gli occhi puri di un bambino, verso quei luoghi sparsi nel tempo dove esistono il Polo nord, la Regina delle Nevi, la fabbrica di Babbo Natale, il villaggio del Grinch con i suoi strani abitanti e storie antiche mai raccontate. Sul palcoscenico, 40 artisti, 165 costumi e una colonna sonora di 100 minuti di musiche inedite, che prevedono rivisitazioni di grandi classici e brani natalizi totalmente originali. Gli effetti speciali sono fra i punti forti di questo spettacolo; curati da personaggi provenienti dal mondo della Magia, regalano agli spettatori momenti sorprendenti seguiti da altri inaspettatamente mozzafiato.

Altro spettacolo per tutta la famiglia lunedì 11 dicembre con “Music Show on ice – ispirato a Frozen 1&2”, lo spettacolo musicale sul ghiaccio ispirato a Frozen che ha incantato l’Europa. Adatto a spettatori di ogni età, grandi e piccini, lo spettacolo offre acrobati e ballerini, che si esibiscono sul ghiaccio in un palco dal sofisticato design e illuminato a LED con una selezione di famose canzoni cantate dal vivo. Le sorelle Elsa e Anna e le loro compagne intraprendono un avventuroso viaggio accompagnato dalla musica, regalando uno spettacolare ensemble con pattinatrici sul ghiaccio e acrobati internazionali di alto livello.

Giovedì 14 dicembre si torna alla Kioene Arena perché sul palco c’è il ritorno – atteso per anni da decine di migliaia di fan – di Calcutta. Il cantautore laziale negli anni ha pubblicato dischi che, in poco tempo, hanno conquistato il consenso di un pubblico trasversale. Dai brani diventati virali sui social, alle collaborazioni con tanti altri artisti sia come autore che come featuring, la sua musica non si è mai fermata durante questi anni di assenza dalle scene. Del resto, è per eccellenza l’artista che è riuscito nell’apparente paradosso di rendere mainstream l’indie italiano. Il “Relax Tour” segna il grande ritorno di Calcutta sulla scena live italiana: un progetto che per la prima volta vede la co-produzione tra DNA concerti e Live Nation e sarà la prima occasione per l’artista laziale per portare dal vivo il suo nuovo album “Relax”, che dopo anni di attesa è già certificato disco d’oro.

La stessa sera, giovedì 14 dicembre, ma al Gran Teatro Geox sarà la volta dell’Harlem Gospel Choir! L’Harlem Gospel Choir è uno dei più famosi cori gospel al mondo ed il primo coro gospel d’America. Fondato nel 1986 da Allen Bailey per le celebrazioni in onore di Martin Luther King, l’Harlem Gospel Choir è composto dalle più raffinate voci e dai migliori musicisti delle Chiese Nere di Harlem e di New York. Da più di 30 anni sulle scene, l’Harlem Gospel Choir è l’unico coro gospel ad avere cantato per due Papi (Giovanni Paolo II e Benedetto XVI), due Presidenti degli Stati Uniti d’America (Carter e Obama), la Famiglia Reale e Nelson Mandela. In questo nuovo tour renderanno omaggio alla stella della musica Whitney Houston in occasione dei 60 anni della sua carriera.

Venerdì 15 dicembre torna a Padova, sul palco del Gran Teatro Geox, uno dei cantautori italiani contemporanei più amati: Max Gazzè. Dopo aver fatto cantare e ballare oltre 9mila persone in Piazza Insurrezione lo scorso Capodanno, arriverà nuovamente nella Città del Santo all’interno di un tour che segna il suo ritorno discografico e live, con un progetto a tutto tondo che lo vedrà esibirsi anche sui palchi dei grandi teatri internazionali. Bassista d’eccezione, straordinario musicista, compositore di opere ‘sintoniche’ e colonne sonore, attore sporadico e pilota sopra le righe: Max Gazzè è un artista ed un uomo capace di spostarsi in ambiti diversissimi sempre con grandissimo successo, come avrà ancora una volta modo di dimostrare al pubblico padovano.

Doppio show al Gran Teatro Geox sabato 16 dicembre (alle 15 e replica alle 18) con la star dei più piccoli Carolina in “Un Natale favoloso…a teatro”. All’allarme di un S.O.S. per un piccolo imprevisto da codice rosso che mette a rischio la consegna dei regali a tutti i bambini del mondo, Carolina e i suoi compagni d’avventura si attiveranno per salvare il giorno più bello dell’anno. Insieme a lei, il buffo elfo Pymbor, il re delle marachelle Bèlmir e gli altri strampalati protagonisti della storia danzeranno, canteranno e coinvolgeranno i piccoli spettatori in sala in una divertente caccia al tesoro in attesa dell’arrivo di Babbo Natale e della sua fedele renna dal naso rosso, Rudolph. Riusciranno a salvare il Natale 2023?

Giovedì 21 dicembre arriva al Gran Teatro Geox il Summertime Choir! Nato nel 1991, ha realizzato per 29 anni concerti gospel in tutta Europa. Da diversi anni organizza a Padova il più grande evento gospel europeo per raccogliere fondi per attività benefiche. Il Summertime Choir vanta diverse importanti partecipazioni televisive, tra cui cinque edizioni del concerto di Natale in Vaticano con Papa Giovanni Paolo II. Sono previsti ospiti nazionali e internazionali che arricchiranno il già ricchissimo carnet di giovani talenti del coro gospel più famoso d’Italia in uno spettacolo musicale dinamico, energico e travolgente a sostegno delle attività di Medici con l’Africa Cuamm.

Venerdì 22 dicembre tocca ad un grande classico del balletto per entrare al meglio nel clima natalizio: Lo Schiaccianoci! L’Opera Nazionale Rumena di Ia?i (ONRI), una delle compagnie di balletto più prestigiose e longeve al mondo, è pronta a stupire il pubblico con una straordinaria rappresentazione di “Lo Schiaccianoci”, un balletto celebre in due atti, che narra la magica avventura di Clara, una giovane che riceve uno schiaccianoci come regalo e sperimenta un viaggio incantato nel Regno dei Dolci durante la notte di Natale.

L’antivigilia di Natale, sabato 23 dicembre, sarà una serata speciale: sul palco Giorgio Panariello e Marco Masini, due amici che non hanno assolutamente niente in comune se non uno sguardo attento sulla vita con due modi diversi di raccontarla. Il celebre cantante e l’amatissimo comico si incontrano e si scontrano in una sfida fra battute e canzoni! Come nasce questo spettacolo? Dice ironicamente Panariello: «È da tempo che sentivo l’esigenza di inserire un po’ di musica nel mio nuovo show e sono contento che, fra tanti cantanti a cui ho chiesto di far parte del mio spettacolo, Marco sia stato l’unico che ha detto sì». Replica Masini: «Ringrazio Giorgio per aver accettato l’invito nel mio spettacolo, così mi dà modo di riposare la voce e fa due battute fra una canzone e l’altra». Insomma, sarà uno spettacolo insolito ma sicuramente da non perdere!

Non poteva mancare, per chiudere al meglio questo 2023, il tradizionale show di Capodanno con il meglio della comicità al Gran Teatro Geox: il 31 dicembre (con replica l’1 gennaio) sul palco questa volta tocca all’esilarante trio Marco e Pippo! Per la prima volta i tre comici padovani festeggeranno il Capodanno nella loro città, in quello stesso teatro in cui l’anno scorso hanno collezionato 4 sold-out per un totale di 10.000 spettatori. Lo show sarà una grande festa che, a partire dalle 22:30 e rigorosamente con brindisi di mezzanotte (con prosecco, panettone e pandoro per tutti), traghetterà il pubblico nel nuovo anno a ritmo di risate, giochi di parole, spensieratezza e allegria, quasi come l’augurio per un nuovo anno ricco di gioia.



