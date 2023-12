TEENAGE DREAM sabato 2 dicembre alla Fiera di Udine

Questa settimana grande festa alla Fiera di Udine (Padiglione 6): sabato 2 dicembre arriva l’unica data in Friuli-Venezia Giulia del tour nei grandi club del party che sta conquistando migliaia di giovani in tutta Italia, “Teenage Dream”. Già quasi 2.000 i biglietti venduti per questo evento organizzato da Vigna PR e FVG Music Live. Gli ultimi disponibili si trovano su Ticketsms.it. L’apertura porte è prevista alle ore 20:00 e l’inizio dello show alle ore 21:30.

Teenage Dream è “la festa di tutti, quella festa che non c’era mai stata, se non nelle nostre camerette, sotto la doccia, in macchina con gli amici a fine serata”. Una festa in continua evoluzione in cui sarà possibile ripercorrere, con quel giusto mix di nostalgia, amarcord e felicità, gli iconici anni 2000, attraverso un live show dedicato alle colonne sonore di High School Musical, Camp Rock, Hanna Montana e molti altre.

Cosa succede durante “Teenage Dream”? La serata prevede un dj set con i successi degli anni 2000 e circa due ore di show in cui sei ragazzi e ragazze interpretano, tra playback e live, le scene e le canzoni dei cartoni e delle serie più iconiche di quegli anni, il tutto mentre un ledwall proietta il testo dei brani, in modo da coinvolgere il pubblico in una sorta di musical-karaoke partecipato.

Nato in Italia a inizio 2023 dall’intuizione della giovane illustratrice Valentina Savi (in rete conosciuta come Tutte le mele di Annie), Teenage Dream è dedicato alle canzoni degli anni 2000 e in particolare al filone legato ai programmi Disney Channel e alle loro hit. In pochi mesi sono state fatte ben 60 date sold out lungo tutto lo Stivale: un successo clamoroso dovuto anche alla grande eco che il format ha sui social, da TikTok a Instagram. La formula piace e attira chi oggi ha tra i 18 e i 30 anni, in piena Generazione Z.