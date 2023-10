9 ottobre 1963, siamo alla diga di Vajont, nell’omonima valle al confine tra il Friuli Venezia Giulia e il Veneto. Oggi sono trascorsi 60 anni dal giorno del disastro del Vajont. Durante quella notte, alle 22:49, un’enorme frana si staccò dal monte Toc raggiungendo una velocità di 100 km/h. L’ammasso roccioso cadde nel bacino del Vajont, contenente 115 milioni di m³ d’acqua, provocando uno tsunami con un’onda alta 250 metri. Il maremoto si diramò in tre diverse direzioni raggiungendo Erto, la più danneggiata, Casso e Longarone, che fu rasa al suolo insieme ad altre frazioni minori nella Valle del Piave. Migliaia furono le vittime, il tragico avvenimento causò oltre 1900 morti. Quel giorno di cinquantotto anni fa è passato alla storia come il Disastro del Vajont. In questo video ricostruiamo le dinamiche della tragedia del Vajont per capire cosa è realmente accaduto quella notte di cinquantotto anni fa e se il disastro si poteva evitare.



Fonte: Geopop