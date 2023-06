Disinfestazione Zanzare a Udine

Il Comune di Udine è lieto di annunciare il suo impegno per un’azione eco-sostenibile nella lotta contro le zanzare. Nell’ambito dell’implementata attività di disinfestazione che da maggio a ottobre conta 8 interventi larvicidi nelle oltre 21mila caditoie delle strade pubbliche in città, il Comune ha aderito a un progetto sperimentale per la prevenzione nelle aree pubbliche utilizzando prodotti ecologici e riducendo progressivamente l’uso di trattamenti chimici. A questi interventi si aggiungono anche 18 disinfestazioni larvicide e adulticide nei cimiteri di Udine.

Tutti gli interventi di disinfestazione saranno effettuati con mappatura GPS per verificare l’effettiva copertura di tutto il territorio cittadino e con monitoraggi a campione prima e dopo ogni trattamento.

Un elemento fondamentale di questa iniziativa è la distribuzione gratuita ai cittadini di pastiglie ecologiche per il controllo delle zanzare, da utilizzare nelle piccole raccolte d’acqua ferme e stagnanti in ambito domestico come ad esempio sottovasi, grondaie o tombini. Queste pastiglie, realizzate con materiali derivati dalla cellulosa completamente biodegradabile in acqua, sono un’alternativa sicura e rispettosa dell’ambiente. Contengono un liquido speciale che, formando una sottile pellicola sulla superficie dell’acqua, impedisce lo sviluppo delle zanzare e il loro ciclo vitale.

L’Assessora all’Ambiente, Eleonora Meloni, ha dichiarato: “La problematica della disinfestazione delle zanzare è molto sentita dai nostri cittadini, per questo abbiamo deciso di mettere in campo questa importante sperimentazione di durata biennale. Abbiamo anche disposto una pulizia manuale delle caditoie che con gli interventi ordinari non si riescono a pulire. Siamo entusiasti di offrire ai cittadini di Udine l’opportunità di utilizzare gratuitamente queste pastiglie ecologiche per la lotta alle zanzare. Grazie a questa iniziativa, vogliamo coinvolgere attivamente la popolazione nel nostro impegno per un ambiente più sano e privo di infestazioni, utilizzando prodotti che rispettano l’ecosistema circostante”.

Al fine di promuovere la sensibilizzazione e la partecipazione dei cittadini, il Comune di Udine ha organizzato una serie di giornate informative presso diversi luoghi della città. Durante questi incontri, il personale tecnico specializzato della Società SERVIZI INNOVATIVI fornirà informazioni e consigli sul corretto utilizzo delle pastiglie per il controllo delle zanzare nelle aree private, come giardini ed orti.

Inoltre, saranno distribuiti blister contenenti le pastiglie ecologiche gratuitamente ai partecipanti. Questa iniziativa coinvolgerà anche i più giovani, con la distribuzione di gadget divertenti e colorati per sensibilizzarli sin da piccoli sull’importanza della prevenzione delle infestazioni da zanzare.

Il Comune di Udine invita tutti i cittadini a partecipare attivamente a queste giornate informative, date e luoghi degli appuntamenti sono visionabili al link: https://www.comune.udine.it/it/ambiente-22636/ecologia-e-igiene-urbana-50551/zanzara-tigre-50560

PROGRAMMA GIORNATE DI SENSIBILIZZAZIONE COMUNE DI UDINE – ANNO 2023

Piazza XX settembre (zona 1) Giovedì 07:00 – 12:00 18/05 e 15/06

Via Zanon (zona 1) Martedì 07:00 – 12:00 30/05 e 27/06

Piazza Matteotti (zona 1) Martedì 07:00 – 12:00 13/06 e 11/07

Piazzale Carnia (zona 2) Mercoledì 08:00 – 12:00 24/05 e 21/06

Parco del Cormor – Via Foni (zona 2) Sabato 08:00 – 13:00 27/05 e 17/06

Cimitero di San Vito (zona 2) Martedì 07:00 – 12:00 06/06

Via Riccardo di Giusto (zona 3) Giovedì 08:00 – 12:00 08/06 e 06/07

Piazzale Chiesa di Sant’Osvaldo (zone 4, 5, 6) Giovedì 08:00 – 12:30 25/05 e 22/06

Via Pozzuolo 324 – Az.Ag. Università (zone 4, 5, 6) Venerdì 07:00 – 12:00 19/05

Cimitero di Cussignacco (zone 4, 5, 6) Martedì 07:00 – 12:00 04/07

Viale Vat – Via Redipuglia (zona 7) Sabato 08:00 – 15:00 20/05, 24/06 e 15/07