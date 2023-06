REMO ANZOVINO concerto all’alba a Villa Manin

Mancava un ultimo annuncio per completare il cartellone dei “Concerti nel Parco” a Villa Manin, uno degli appuntamenti più attesi tra gli eventi estivi in Friuli-Venezia Giulia, il tradizionale Concerto all’Alba.

Quest’anno ci sarà un graditissimo ritorno, perché il suo nuovo disco richiama a questa dimensione live e perché si tratta di uno dei musicisti della nostra regione più apprezzati a livello nazionale e internazionale: sabato 12 agosto, alle ore 05:30 del mattino, al centro della scena ci saranno una pedana e un pianoforte e protagonista sarà il Maestro Remo Anzovino che suonerà interamente il suo nuovo album “Don’t Forget to Fly” e immergerà completamente il pubblico nella dimensione di un fantastico sogno. Biglietti in vendita dalle ore 10:00 di giovedì 15 giugno, online su Ticketone.it, Ticketmaster.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

“Don’t Forget to Fly” – il sesto album di studio del Maestro Anzovino – uscito il 12 maggio, è il primo completamente piano solo della sua carriera e per due settimane è rimasto stabile all’interno della classifica dei dischi più venduti in Italia, al 62esimo posto nella classifica generale e al primo posto come album strumentale. L’album è una metafora che traduce in puro suono il bisogno degli esseri umani di volare, le immagini dinamiche di un sogno che si rivela poco alla volta come un potente mezzo di interpretazione della realtà. Un atteso ritorno sei anni dopo il fortunato album “Nocturne”, arrivato a 18 milioni di streaming solo su Spotify.

Dopo un mese in giro per l’Italia con un instore tour che l’ha portato da Torino a Palermo, passando per Verona, Firenze, Milano, Roma, Napoli, Rimini e in FVG a San Quirino (PN), Udine e Trieste, giovedì 15 giugno Remo Anzovino chiuderà le presentazioni con un evento a Sesto al Reghena all’Auditorium Burovich che prevederà un dialogo con la giornalista Marianna Maiorino, l’esecuzione dal vivo di alcuni brani del nuovo disco “Don’t Forghet to Fly” e il firmacopie per il pubblico presente. Ingresso gratuito e inizio previsto alle ore 21:00.