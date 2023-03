Il Cane antidroga della Polizia Locale trova sostanza stupefacente al Parco Moretti

Alcuni giorni fà, nell’ambito di un controllo finalizzato al contrasto all’uso ed allo spaccio di sostanze stupefacenti presso il Parco Moretti, personale del Nucleo Cinofilo della Polizia Locale di Udine, coadiuvato da quello della Polizia Giudiziaria, sorprendeva due giovani intenti nel tentativo di occultare della sostanza stupefacente, in una zona appartata dell’area verde, con l’evidente finalità di una successiva attività di spaccio. I due giovani, uno minorenne ed uno maggiorenne, entrambi extracomunitari domiciliati presso comunità cittadine, venivano deferiti alle competenti Autorità Giudiziarie, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in concorso. Lo stupefacente veniva posto sotto sequestro così come lo smartphone nella disponibilità del maggiorenne.

In un successivo controllo effettuato sempre al Parco Moretti nei giorni successivi da personale del Nucleo Cinofilo, veniva rinvenuta, occultata fra il verde in tre punti diversi e segnalata dal cane in servizio, ulteriore sostanza stupefacente chiaramente destinata allo spaccio. In questa occasione veniva effettuato sequestrato in danno ad ignoti.