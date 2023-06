Si è svolta l’edizione numero 27 del Raduno Carnia 4×4 Memorial Titta Concina domenica 25 giugno. La manifestazione, da anni oramai è un appuntamento fisso per gli appassionati di 4×4 ed escursioni.

La particolarità di questa manifestazione è quella di unire sport ed ecologia, nel pieno rispetto dell’ambiente in cui si svolge; così i fuoristradisti armati di buona volontà, lungo il percorso, oltre ad affrontare gli ostacoli tipici del mondo off road, raccolgono eventuali rifiuti che poi vengono scaricati alla piazzola ecologica.

Anche quest’anno le autorità hanno supportato la manifestazione: la Regione Friuli Venezia Giulia, ha concesso il Patrocinio, così come i Comuni di Tolmezzo e Venzone; inoltre il Comune di Amaro, oltre alla concessione del Patrocinio, ha fatto intervenire la squadra volontari di Protezione Civile a supporto dell’attività sportiva e di raccolta, Quindi lungo il percorso i veicoli partecipanti, quad compresi hanno caricato il materiale sull’Iveco della Squadra Volontari Protezione Civile di Amaro e poi si sono diretti alla piazzola ecologica con un bottino di tutto rispetto, formato in prevalenza da materiali ferrosi, tubi, pneumatici.

I partecipanti, ben 70 veicoli, giunti già dall’inizio del weekend, in Carnia da tutta Italia, dalla Slovenia, dalla Croazia, dall’ Austria e persino dall’Argentina. Infatti l’equipaggio di Alex Puppat su mercedes G old style ha preso parte all’evento per la prima volta dopo averne sentito parlare così tanto delle edizioni scorse.

Assieme all’attività sportiva, ecologica, naturalmente non è mancata l’ospitalità carnica con soste gastronomiche ad iniziare dalla colazione con i famosi dolci della pasticceria De Marchi di Enemonzo; poi sempre ad Enemonzo, il Caseificio Val Tagliamento ha ospitato tutta la lunga e colorata carovana, per il tradizionale assaggio dei prodotti caseari, che rendono la Carnia una patria per il latte e formaggio.

Il percorso si è snodato attraverso piste di campagna, tratti pietrosi, tratti polverosi, inerpicandosi sulle montagne che caratterizzano la Carnia, fino a Socchieve e Preone, per poi ritornare verso le aree più pianeggianti; completando un totale di 99km. Questo tragitto ha visto i ragazzi dell’organizzazione impegnati nella realizzazione di passaggi off road davvero interessanti, tecnici ed impegnativi; che hanno permesso ai partecipanti di mettere a frutto la loro conoscenza tecnica di guida in fuoristrada. Alla fine della giornata, con la presenza del Vicepresidente del Consiglio Regionale Stefano Mazzolini, i Sindaci di alcuni comuni attraversati, sono stati consegnati i premi per la raccolta dei rifiuti. La fine della tappa era ad Amaro nell’ampio parcheggio adiacente al Ristorante Tan Bon, così tutti hanno potuto godere, ancora una volta delle prelibatezze della Carnia, gustando frico, polenta e piatti tipici.

Il vincitore è stato l’equipaggio numero 7 di Mattia Genero che con il suo Toyota Hilux ha caricato un quintale di ferro ed alcuni pneumatici. Il premio per il maggior numero di partecipazioni è andato a Renzo Morelli su Nissan Patrol, che in Carnia negli ultimi anni è venuto ben metà delle edizioni della manifestazione. Il Trofeo Suzuki è andato all’equipaggio femminile di Chiara Pelizzo su Suzuki SJ413. Mentre un premio speciale ai due veicoli retro: le due Panda 4×4 di Flavio Tilotti e di Ferdinando Pederzoli.