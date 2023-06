Villa Manin Estate, un tutto esaurito per i concerti della prima settimana

È iniziata ufficialmente l’estate di eventi a Villa Manin. Venerdì 23 giugno con il primo appuntamento di “Burattini e Marionette”, il cartellone di spettacoli dedicati ai più piccoli e ieri con il concerto dei The Zen Circus, una delle band più amate della scena alternative italiana. Entrambi gli appuntamenti hanno raggiunto il tutto esaurito.

“Ogni estate nel nostro tour inseriamo una data particolare. Questa è la data di bellezza di quest’anno”. Così gli Zen Circus hanno presentato al pubblico il loro concerto, un set speciale busking, preparato appositamente per questa occasione. Doveva essere un semplice picnic musicale e invece si è trasformato in un live travolgente, dove gli Zen, con la loro carica esplosiva, hanno conquistato il palco del parco e hanno fatto saltare e cantare le oltre 1.500 persone venute anche da fuori regione per assistere alla loro unica – esclusiva – data estiva nel nordest.

Dopo questo ottimo inizio, la rassegna Villa Manin Estate proseguirà il prossimo fine settimana con il primo dei due grandi eventi nella Piazza Tonda, il concerto di Lazza in programma venerdì 30 giugno (dove sono attese 5 mila persone) e poi con il secondo appuntamento del cartellone dedicato ai bambini sabato 1° luglio.

“Concerti nel Parco” invece torna domenica 9 luglio: sul palco salirà l’Officina della Camomilla, band milanese, tra le più amate della scena indie italiana, tornata dopo 6 anni di silenzio con una nuova formazione, un nuovo brano e nuove date in giro per l’Italia, tra cui quella a Villa Manin. Biglietti disponibili su Ticketone.it, Ticketmaster.it e in tutti i punti vendita autorizzati.