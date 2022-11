Enrico Brignano mercoledì 22 febbraio al Teatro Nuovo Giovanni da Udin

Dopo il grande successo del tour estivo in tutta Italia, Enrico Brignano annuncia il tour invernale di “Ma… Diamoci del tu!”, il suo ultimo spettacolo che farà tappa mercoledì 22 febbraio al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, unica e prima data in regione di questo suo nuovo esilarante one-man-show. Biglietti in vendita su Ticketone.it dalle ore 15 di giovedì 10 novembre e da martedì 15 novembre in tutti i punti vendita autorizzati.

Con “Innamorato perso” e “Un’ora sola ti vorrei” negli anni scorsi aveva già conquistato anche il pubblico friulano, ora il comico romano torna in scena affrontando l’inequivocabile difficoltà inerente ai rapporti sociali ed umani del nostro tempo e lo fa con la sua pungente ironia, in grado di prendere in giro da oltre dieci anni i vizi e le virtù degli italiani.

Enrico Brignano racconta così lo spettacolo: «Darsi del tu oggi è ormai la prassi, mentre il “lei” sembra qualcosa di arcaico e formale. Per dire, quando ti chiamano dal call center per discutere che so, la tariffa telefonica, oppure per proporti di investire l’eredità di pora nonna in criptovalute, usano il lei, probabilmente per renderti più difficile il mandarli a quel paese. Il “Lei” è burocratico, lo si usa con le forze dell’ordine o al comune, ma del resto il “tu” che lo sta sostituendo è vuoto, non porta con sé quella confidenza vera, quella familiarità che intendo io.

Ultimamente poi, dopo la pandemia che ha acuito le distanze, il tu è diventato ancora più un fatto di forma, ma non di sostanza. E siccome io sono un uomo di sostanza – si dovrebbe capire già solo guardandomi – vorrei recuperare quel TU che ci siamo persi per strada… Quando parlo alla gente, io voglio darle del tu, mi voglio prendere una certa confidenza per raccontare in modo intimo le insidie del mondo, dalla tecnologia, utile ma infida, alle varie crisi economiche, ecologiche e sanitarie. Avrei pure un paio di notazioni da fare sull’amore e sul sesso, sui rapporti personali e sociali, su certe stranezze di questi tempi… ebbene sì, c’ho tanto da parla’. E qualche volta anche da lamentarmi. “Ma lei Brignano non sa che lamentarsi è tipico delle persone anziane?”; “Certo che lo so. Ma lei, coso… mi dia del tu!”».

Comico, attore e showman, Enrico Brignano è uno dei personaggi televisivi più amati ed apprezzati di tutto lo spettacolo italiano.Ha mosso i suoi primi passi nel mondo della recitazione con il grande Gigi Proietti, studiando nella sua scuola e ha debuttato circa trent’anni fa, lavorando tra teatro, cinema e televisione. Ora il suo successo è davvero impressionante e i suoi spettacoli riempiono meritatamente palazzetti, arene, teatri in tutta Italia.

ENRICO BRIGNANO

“MA… DIAMOCI DEL TU!”

UDINE, Teatro Nuovo Giovanni da Udine

MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO 2023, ore 21:00

Prezzi dei biglietti:

Platea Gold € 75,00 + diritti di prevendita

Platea Numerata € 68,00 + diritti di prevendita

I Galleria € 60,00 + diritti di prevendita

II Galleria € 50,00 + diritti di prevendita

III Galleria € 43,00 + diritti di prevendita