Esplode a Udine la Barbie-mania

È già quasi sold out il cinema dell’arena Loris Fortuna per il film evento della stagione: BARBIE! Il clima imprevedibile non ferma la barbie-mania che contagia tutti con il film più atteso, sia da chi ama l’iconica bambola sia da chi la odia come recita furbescamente il trailer! Del resto dietro la macchina da presa c’è una regista imprevedibile come Greta Gerwig(già acclamata autrice di film come Lady Bird e Piccole donne) e la curiosità su come porterà al cinema, per la prima volta in live action, l’iconica bambola della Mattel nata negli anni Sessanta, è alle stelle. A darle il volto Margot Robbie, e insieme a lei nel film un cast ricchissimo e “cool” che comprende Ryan Gosling (nei panni di un ossigenatissimo Ken), America Ferrera, Kate McKinnon, Will Ferrell, Helen Mirren e la pop star Dua Lipa, solo per citare alcuni nomi!

BARBIE sarà in programma domani giovedì 20 luglio alle ore 21.30 al cinema all’aperto del giardino Loris Fortuna di Piazza I Maggio. Lo stesso giorno il film arriva anche al Visionario, dove sarà disponibile in Dolby Atmos e in versione originale.

Tutto è perfetto nel fantastico mondo di Barbie Land. Vivere qui significa non solo abitare nel luogo perfetto, ma essere anche perfetti, a meno che non tu stia attraversando una profonda crisi esistenziale. Oppure tu sia un Ken! É così che, improvvisamente, Barbie si trova costretta ad andare nel mondo reale. Scortata dal fidato Ken, infilatosi di soppiatto nella sua decappottabile rosa, Barbie è pronta a imbarcarsi in questa avventura che la porterà a scontrarsi con la cattiveria e il pregiudizio della gente, trovandosi a gestire emergenze e pericoli di cui ignorava l’esistenza.

La prevendita dei biglietti è già attiva online sul sito www.visionario.movie. La cassa del cinema all’aperto, ricordiamo, apre dalle ore 21.00.

Le proiezioni al cinema all’aperto del giardino Loris Fortuna sono organizzate dal CEC – Centro Espressioni Cinematografiche in collaborazione con il Comune di Udine (per il cartellone di UdinEstate 2023).