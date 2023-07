TANANAI in concerto 21 luglio a Pordenone 

Tutto pronto al Parco San Valentino di Pordenone per l’evento culmine del calendario della seconda edizione di Pordenone Live 2023. A salire sul palco del polmone verde cittadino, domani, venerdì 21 luglio 2023, sarà nientemeno che Tananai, cantautore milanese amatissimo dal pubblico. A Pordenone Tananai porterà l’unico concerto in regione del suo nuovo tour estivo, nel quale presenta live tutti le sue hit di grande successo, tra cui “Abissale”, “Baby Goddamn”, “Sesso occasionale” e il successone “Tango”, con cui ha ben figurato all’ultimo Festival di Sanremo. I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune di Pordenone, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismo FVG, sono ancora in vendita sui circuito Ticketone e TicketSms e lo saranno anche alle biglietterie del concerto domani dalle 18.30. Porte aperte al pubblico dalle 19.00 e inizio concerto previsto alle 21.30. Info e punti autorizzati su www.azalea.it .

Incredibile il successo di Tananai, che ha visto spostare tutte le date primaverili previste nei club, nella dimensione più grande dei palazzetti. L’avventura live di Tananai continua quindi anche quest’estate con appuntamenti nei principali Festival della Penisola, tra cui il Pordenone Live.

Tananai ha iniziato la carriera musicale nel 2014 con il nome Not for Us, producendo principalmente musica elettronica, per poi orientarsi verso un genere più pop con lo pseudonimo Tananai a partire dal 2018. Raggiunge la notorietà in seguito alla partecipazione al Festival di Sanremo 2022, nel quale il suo brano “Sesso occasionale” si classifica ultimo, ma riscontra un buon successo radiofonico ed entra nella top 10 FIMI. Nell’estate dello stesso anno raggiunge il primo posto della classifica FIMI con il singolo “La dolce vita”, insieme a Fedez e Mara Sattei. Di grande successo anche il singolo dell’artista dal titolo “Abissale”, certificato platino. Tananai è fra i concorrenti del Festival di Sanremo 2023 con la canzone “Tango”, con cui ottiene un ottimo quinto posto. Questo bel risultato anticipa il clamoroso successo del singolo che esplode nelle settimane successive ottenendo il triplo disco di platino.