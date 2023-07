Il carisma di LP al No Borders Music Festival 2023 ha stupito tutti. Il concerto in chiave acustica che ha eseguito ai Laghi di Fusine a Tarvisio è stato emozionante, carico, intenso in tutto e per tutto. Ha aperto il concerto con il brano Girls Go Wild, passando poi 5a Everybody’s Falling In Love e When We’re High.

“Ok sarà strano fare il prossimo brano in acustico, ma sono sicura che vi farà star bene” dice la cantautrice statunitense con origini italiane presentando Strange.

Inutile sottolineare il calibro di questa artista che si è resa riconoscibile al mondo intero grazie alla sua voce unica e per i suoi fischi asciutti alla Morricone.

Il pubblico ha cantato ogni canzone, dalle più storiche come Lost On You e Forever For Now, alle più recenti come Golden e When We Touch. LPnon si è risparmiata durante le due ore di performance, dialogando con il suo pubblico per tutta la durata del concerto.

LP si è mossa sul palco come se ci fosse già stata altre mille volte, si è tesa verso i suoi fan dando ampio respiro e significato ai testi delle sue canzoni, ha spiegato i suoi brani introducendo il suo mondo fatto verità personali ed esperienze collezionate in giro per il mondo.

Si può descrivere la grandezza artistica di LP soltanto assistendo a un suo concerto: generosa con il pubblico, mai banale e sempre sincera nella musica che fa.

È stato un concerto denso di energia, mai monocorde nei sound e sempre partecipato da parte di tutti i presenti.

Il No Borders Music Festival 2023 prosegue sabati 22 luglio alle ore 14:00 con il concerto in acustico ai Laghi di Fusine degli SKUNK ANANSIE insiemealla FVG Orchestra.

Foto: Omar Breda e Simone Di Luca