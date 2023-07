JEREMIAH FRAITES (The Lumineers) in concerto nel parco di Villa Manin

Finora quasi 4.000 persone hanno partecipato ai Concerti nel Parco di Villa Manin Estate 2023. Un numero davvero importante per un cartellone – ideato dall’ERPAC FVG in collaborazione con Vigna PR – che pone l’attenzione sulla ricerca, sulla qualità del cast artistico e su una proposta alternativa. Venerdì 21 luglio alle ore 18:30 nuovo appuntamento e nuovo grande protagonista: Jeremiah Fraites (The Lumineers) sarà in concerto per la prima volta in assoluto in Friuli-Venezia Giulia e presenterà il suo primo lavoro da solista “Piano piano”.

“Piano Piano” è un album strumentale, uscito nel 2021, che nella dimensione live diventa uno spettacolo coinvolgente e suggestivo per la sua intimità, un’occasione d’incontro con il pubblico priva di ogni barriera di separazione. Jeremiah sarà accompagnato da Fortunato D’Ascola al contrabbasso, Giulia Pecora al violino, Filippo Cornaglia a batteria e sintetizzatore, Clarissa Marino al violoncello.

Nel lavoro solista di Jeremiah Fraites si sentono distinte le influenze folk, le stesse che caratterizzano The Lumineers, trasportate però qui in un ambiente più classico e sofisticato. Nonostante il nome dell’album possa far pensare al solo pianoforte, al contrario racchiude molti strumenti, per lo più suonati dallo stesso Jeremiah.

I 12 brani che compongono il disco sono stati scritti in modo fugace dietro le quinte o mentre era in viaggio durante i suoi tour, una serie di appunti che erano lì aspettando finalmente il momento di essere espresse nella loro totale armonia. “Piano Piano” è un’esperienza radiosa e commovente frutto delle sorprendi ed intime registrazioni e Fraites l’ha presentato dicendo “Adoro comunicare con le persone solo attraverso la musica, che a volte può dire più delle parole”.

PARCO DI VILLA MANIN – CODROIPO

VENERDÌ 21 LUGLIO, ore 18:30