Eventi a Palmanova in occasione della Pasquetta

Viste le cattive previsioni meteo per Lunedì 1 aprile, il Comune di Palmanova ha deciso di sdoppiare la Pasquetta. Lunedì 1 sono confermati il mercato straordinario in piazza Grande, l’apertura della sala multimediale, le visite guidate al centro storico.

Le attività previste sui bastioni sono invece rinviate a una Pasquetta bis che si terrà Domenica 7 aprile con stand gastronomico della ProPalma, visite guidate oltre ad attività e sport all’aria aperta, immersi nel Parco Storico dei Bastioni UNESCO tra Porta Udine e Porta Cividale.

“Visto il grande sforzo organizzativo che richiede l’attività sui bastioni ci è sembrato rispettoso nei confronti delle associazioni dare loro la possibilità di proporre le varie iniziative all’aria aperta nella giornata di domenica 7, confidando in un cambiamento del meteo già annunciato per la metà della prossima settimana. Ai tanti turisti che comunque sceglieranno Palmanova per il weekend di Pasqua garantiamo le attività che si possono svolgere in centro, dove vi è anche un’offerta ampia di bar e ristoranti” dichiara il sindaco Giuseppe Tellini.

E aggiunge Silvia Savi, assessore a Cultura, Turismo e attività produttive “ringrazio tutte le associazioni e i collaboratori a vario titolo per la prontezza dimostrata nel riorganizzarsi in poche ore. Palmanova ha molto da offrire, ma non volevamo rinunciare anche a vivere i bastioni con il bel tempo”.

Nel dettaglio lunedì 1 aprile i visitatori troveranno aperta la sala multimediale “Visit Palmanova” in Borgo Udine 4, dove incontreranno quattro personaggi che hanno segnato le vicende della città stellata, video aerei e ricostruzioni storiche. Inoltre un plastico 1:1000 della Fortezza accompagnerà, attraverso un’illuminazione mappata, alla comprensione della articolata struttura difensiva. Ingresso gratuito ogni ora (alle 10, 11, 12 e 14, 15, 16 e 17).

Durata circa 40 minuti. Confermato il mercato straordinario in piazza Grande. Il Museo della Grande Guerra e della Fortezza di Palmanova sul Dongione di Porta Cividale, sarà aperto dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 (ingresso gratuito). Inoltre visite guidate al centro storico (Duomo, piazza, macchine per costruir fortezza) con partenza dall’Infopoint di Borgo Udine 4 alle ore 14:30 e alle ore 16 (8 euro a persona, gratuito sotto i 14 anni e disabili).

Domenica 7 dalle 10 di mattina in poi, pic-nic sui Bastioni, stand gastronomico ProPalma con carne grigliata, patate fritte, panini e bevande, presente sui Bastioni. Qui saranno in vendita piatti caldi di carne, patate fritte, panini vegetariani o con salsiccia, bevande, vino e birra. Sempre sui Bastioni tra Porta Udine e Porta Cividale, laboratori didattici per bambini di mosaico, aquiloni, tessitura e giochi di legno (prenotazioni Infopoint ProPalma oppure www.propalma.it). Attività anche con la Croce Rossa sezione di Palmanova. Non mancheranno poi danze, musica e canti con melodie cantate e danzate della tradizione popolare e della musica balcanica, percorsi Nordic Walking e corsa.

Dalle 10 visite guidate al labirinto del leone e alle fortificazioni di baluardo Donato. Informazioni sul posto all’Infopoint ProPalma allestito sui bastioni. In centro storico sarà aperta la sala multimediale e saranno proposte animazioni in piazza.