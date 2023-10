Federica Iacopino è Miss Universe Friuli Venezia Giulia 2023

Sarà la diciottenne Federica Iacopino a rappresentare il Friuli Venezia Giulia alla finale nazionale del concorso Miss Universe Italy che si terrà l’8 ottobre nell’esclusiva location di Lo Smeraldo a Canosa di Puglia.

La studentessa di Tricesimo si è qualificata dopo un colloquio con la giuria tecnica, nel quale le ragazze hanno avuto la possibilità di farsi conoscere e, tramite una domanda in inglese, hanno

testato la loro conoscenza della lingua, aspetto fondamentale per la finale mondiale del concorso.

Nonostante Federica voglia avere successo nel mondo della moda attualmente sta finendo i suoi studi di scienze umane presso il liceo Percoto. Lei ci dice “Prendo quest’esperienza con molta serietà e responsabilità perchè ci tengo molto, cerco di godermi i bellissimi paesaggi ed imparare e ovviamente ci metto tutto il mio impegno per arrivare il più lontano possibile”

La finale nazionale è iniziata il 2 ottobre con l’arrivo delle 42 semi finaliste provenienti da tutta Italia nella splendida cornice di “Lo Smeraldo” a Canosa di Puglia, dove dopo un primo colloquio conoscitivo con la giuria tecnica sono rimaste in 21 finaliste che si contenderanno l’ambito titolo nazionale che permetterà a una di loro di partecipare alla finale mondiale che si terrà a El Salvador il 18 novembre, notizia che è stata data in esclusiva dal presidente Nayib Bukele durante la finale della 71esima edizione tenutasi a New Orleans il 14 gennaio 2023 che ha visto incoronarsi la rappresentante degli Stati Uniti R’Bonney Gabriel.