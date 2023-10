Madame sabato 14 ottobre al Palazzo del Turismo di Jesolo

Dopo il grandissimo successo delle date estive e della pubblicazione del secondo album in studio dal titolo “L’amore”, Madame, cantautrice capace di conquistare pubblico e critica, inaugurerà il suo nuovo atteso tour nei palazzetti con la data zero di sabato 14 ottobre al Palazzo del Turismo di Jesolo. I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune di Jesolo e Jesolo Turismo, sono in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alle biglietterie del concerto dalle ore 18.30. Porte aperte al pubblico dalle 19.00 e inizio concerto in programma alle 21.00. Tutte le informazioni su www.azalea.it .

Insieme a Madame sul palco di Jesolo ci sarà la band che la accompagna in tour dal primo momento: Dalila Murano (batteria), Karme (Carmelo Caruso) (tastiere), Estremo (Enrico Botta) (consolle) ed Emanuele Nazzaro (basso). Il 2023 di Madame è sicuramente un anno pieno di soddisfazioni e traguardi importanti. Il suo secondo album “L’amore” è uscito il 31 marzo e ha debuttato alla #1 della Top Album FIMI. Quattordici tracce in cui racconta dell’amore nelle sue più varie sfaccettature. L’amore per Madame è come una brezza sottile che aleggia tra gli esseri umani, viventi e non, e proprio come l’aria, se non ci fosse, non ci sarebbe modo di esistere. Nell’album vivono molte donne: una prostituta, una ninfomane, una donna potente, una donna sottomessa, l’amica Matilde, una bambina, Madame stessa. “Queste donne che racconto sono solo alcune e come tutte vivono l’amore, il sesso, l’intimità, l’intensità, il dolore, la mancanza, l’ossessione, la privazione, la dipendenza, la gioia, l’energia e le forti emozioni”, racconta l’artista. Il nuovo disco è stato anticipato dal singolo già certificato multiplatino e presentato a Sanremo 2023 “Il bene nel male”, scritto e composto da Madame e composto da Nicolas Biasin (in arte Bias) e Iacopo Sinigaglia (in arte BRAIL), che insieme a Shablo e Luca Faraone hanno prodotto il brano.

Madame è la più giovane vincitrice di due Targhe Tenco per il miglior album d’esordio e per la miglior canzone “Voce”, che ha vinto anche il Premio Lunezia e il Premio Bardotti entrambi per il miglior testo, premi che la confermano cantautrice d’eccezione. Accanto ai riconoscimenti per il valore musicale e letterario, Madame ha collezionato finora 40 certificazioni tra platino e oro in soli 4 anni e ha conquistato il pubblico in un tour sold out che ha confermato quanto sia nata per cantare e stare sul palco. Energica, spontanea, coinvolgente, la cantautrice ha condiviso uno spazio libero in cui essere al sicuro per essere veramente se stessi.

Fra i prossimi appuntamenti al Palazzo del Turismo di Jesolo troviamo i concerti di Tedua (28 ottobre), Giorgia (4 novembre) e la doppia data dei Pinguini Tattici Nucleari (3 e 4 aprile 2024). Info e biglietti su www.azalea.it .