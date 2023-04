FEFF25: il programma di lunedì 24 aprile

Che la griffe sia quella della Marvel o della DC Comics non importa: i cinecomic hollywoodiani, soprattutto negli ultimi anni, ci hanno regalato un sacco di supereroine. Belle, potenti, iconiche. Dalla Wonder Woman di Gal Gadot alla Dark Phoenix di Sophie Turner, dalla Tempesta di Halle Berry alla Captain Marvel di Brie Larson, dalla Vedova Nera di Scarlett Johansson alla Catwoman di Michelle Pfeiffer, senza ovviamente dimenticare la Scarlet Witch(aka Wanda Maximoff) di Elizabeth Olsen. Ma come la mettiamo con le supereroine “made in Asia”? Niente paura: ci ha pensato la regista indonesiana Upi con Sri Asih, una delle sorprese del Far East Film Festival 25! Tratto da un fumetto del 1954 e sceneggiato dalla stessa Upi con un vecchio amico del FEFF, Joko Anwar(proprio oggi, alle 23.40, vedremo il suo Satan’s Slaves: Communion), il film è il secondo episodio di una serie ambientata nel BCU, l’Universo Cinematografico dell’indonesiana Bumilangit. A vestire i panni (anzi: il costume) di Sri Asih, dotata di una forza sovrumana, è la splendida attrice e modella Pevita Pearce, che il popolo fareastiano ha già intravisto nel 2020 in Gundala (riecco Joko Anwar). Adrenalinico, mitologico e magmatico, Sri Asih è un’esplosione di azione e solido storytelling!

Tra gli altri appuntamenti imperdibili di questa quarta giornata, oltre all’anteprima europea del dolcissimo Day Off di Fu Tien-Yu, vanno poi sicuramente segnalati due attesi ritorni: quello del Far East Cosplay Contest e quello di Giulia Pompili (Il Foglio) e Francesco Radicioni (Radio Radicale) con la rassegna stampa internazionale del mattino e i nuovissimi Bambù Talks del pomeriggio. I due giornalisti dialogheranno con altri giornalisti, scrittori ed esperti sui temi più rilevanti dell’attualità asiatica, dalla politica alla tecnologia, passando per la spiritualità. Un appassionante viaggio a tappe nel cuore dell’Oriente di oggi.

Tutta la quarta giornata minuto per minuto!

TEATRO NUOVO

Ore 09.00

RASSEGNA STAMPA

Notizie dall’Asia con Giulia Pompili (Il Foglio) e Francesco Radicioni (Radio Radicale).

Ore 09.00

SRI ASIH

Regia di UPI

(Indonesia, 2022)

Siete pronti a godervi tutta l’adrenalina di questo imperdibile cinecomic? Arriva Sri Asih, la potentissima supereroina indonesiana!

Ore 11.00

INCONTRI/TALKS

Due gli approfondimenti di questa mattina: uno dedicato al cinema malesiano e l’altro al nuovo cinema coreano.

Ore 11.25

SHE IS ME, I AM HER

Regia di NAKAMURA Mayu

(Giappone, 2022)

La risposta creativa di Nakamura all’impatto della pandemia sulle esistenze normali e su quelle meno comuni.

Ore 14.30

A LIGHT NEVER GOES OUT

Regia di Anastasia TSANG

(Hong Kong, 2022)

Dal 2013 una legge governativa ha limitato l’utilizzo delle insegne al neon, un tempo icona di Hong Kong, e qui inizia la storia dolceamara di Heung…

Ore 16.00 – Loggia di San Giovanni

FAR EAST COSPLAY CONTEST

Ore 16.30

ABANG ADIK

Regia di Jin ONG

(Malesia, 2023)

Abang è un ragazzo muto senza documenti d’identità che gli diano la possibilità di un lavoro legale. Accetta il suo destino a differenza del fratello minore Adi che ha un aggressivo desiderio di riscatto.

Ore 17.45

BAMBU TALKS

La guerra tech: Usa e Cina tra microchip e fisica quantistica.

Ore 19.30

DAY OFF

Regia di FU Tien-Yu

(Taiwan, 2023)

Il dolcissimo ritratto di A-Rui, una parrucchiera per uomo con oltre quarant’anni di lavoro sulle spalle… Diretto dalla regista taiwanese Fu Tien-yu, nata nello stesso quartiere popolare in cui A-Rui gestisce il suo piccolo salone, il film è il tributo a una donna normale che, attraverso piccoli gesti di gentilezza quotidiana, si rivela assolutamente straordinaria.

Ore 21.30

THE NIGHT OWL

Regia di AN Tae-jin

(Corea del Sud, 2022)

Una cupa coltre di mistero aleggia sul palazzo reale. Qui infatti viene consumato l’omicidio del principe ereditario. La morte del figlio getta il re in uno stato di paranoia e follia. Come scoprire chi tiene le fila di questa congiura?

Ore 23.40

SATAN’S SLAVES: COMMUNION

Regia di Joko ANWAR

(Indonesia, 2022)

Dopo un incidente costato la vita alla madre, Rini e i suoi fratelli vivono con il padre in un enorme condominio. Credono di essere al sicuro, ma si renderanno conto quanto sia pericoloso non conoscere i propri vicini…

***

VISIONARIO – Retrospettiva, restauri, omaggi

Ore 14.00

LIES

Regia di JANG Sun-woo

(Corea del Sud, 1999)

Ore 17.30

DUST OF ANGELS

Regia di HSU Hsiao-ming

(Taiwan, 1992/Restauro: 2021)

Ore 19.30

2/DUO

Regia di SUWA Nobuhiro

(Giappone, 1997)