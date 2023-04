Far East Film: il programma di martedì 25 aprile

La quinta giornata del FEFF 25, il giro di boa, è particolarmente rappresentativa dei concetti di “molteplicità” e “diversità” su cui si fonda il festival: basta sfogliare i titoli e i generi per ritrovarsi letteralmente in viaggio attraverso l’Oriente, dalla Cina di Hachiko al Giappone di Techno Brothers e You’ve Got a Friend, passando per la Thailandia di You & Me & Me delle gemelle Hongvivatana!

La storia del cane Hachiko la conosciamo tutti, e tutti ricordiamo il film di Koyama Seijiro (Hachiko Monogatari) o il remake hollywoodiano di Lasse Hallström con Richard Gere (Hachiko – Il tuo migliore amico), ma questa nuovissima versione (firmata da Xu Ang e presentata a Udine in World Festival Premiere) è davvero imperdibile: sia perché riesce ad essere commovente senza essere strappalacrime, sia per l’interpretazione sublime di Feng Xiaogang (Gelso d’Oro alla Carriera al FEFF 19). Amanti degli amici a quattro zampe, unitevi: è arrivato il film che stavate aspettando! Se poi volete spostarvi nel paese del Sol Levante, ecco il grande ritorno del bad boy Hiroki Ryuichi con la love story sadomaso You’ve Got a Friend (presentata in special screening) e l’attesissima anteprima mondiale di Techno Brothers, il bizzarro ed esilarante road movie dei Watanabe Bros.: un film, già destinato a diventare oggetto di culto, dove convergono i Blues Brothers di John Landis, l’umorismo rarefatto di Kaurismaki (in questo caso, pensiamo soprattutto al mitico Leningrad Cowboys Go America) e l’estetica elettropop dei Kraftwerk!

Tra i tanti titoli in programma oggi, infine, è praticamente impossibile non segnalare You & Me & Me delle gemelle thailandesi Wanwaew and Waewwan Hongvivatana: una folgorante opera prima, in lizza per il Gelso Bianco 2023,che indaga con originalità i territori dell’adolescenza…

Tutta la quinta giornata minuto per minuto!

9.00

RASSEGNA STAMPA

Notizie dall’Asia con Giulia Pompili (Il Foglio) e Francesco Radicioni (Radio Radicale).

9.00

HOME COMING

Regia di RAO Xiaozhi

(Cina 2022)

100 km in mezzo al deserto incandescente: è questa la distanza che separa un gruppo di ingegneri cinesi dalla possibilità di lasciare la Numia, un paese in preda alla guerra civile.

11.00

FEFF TALK

Oggi i riflettori sono puntati sul nuovo cinema giapponese.

11.30

YOU & ME & ME

Regia di Wanwaew and Waewwan HONGVIVATANA

(Thailandia, 2023)

I genitori di due gemelle decidono di separarsi e di dividerle. Come se l’adolescenza non fosse già abbastanza complicata!

14.30

HACHIKO

Regia di XU Ang

(China, 2023)

Questa nuova versione di Hachiko, firmata daXu Ang,è davvero imperdibile: sia perché riesce ad essere commovente senza essere strappalacrime, sia per l’interpretazione sublime di Feng Xiaogang.

16.50

YUDO

Regia di SUZUKI Masayuki

(Giappone, 2023)

Shiro e Goro ereditano un onsen, i tradizionali bagni pubblici che abbiamo visto in dozzine di film giapponesi. Il primo vorrebbe farci una palazzina, il secondo portare avanti l’attività…

17.45

BAMBÙ TALKS

Il potere del Sud Est Asiatico: un approfondimento curato da Giulia Pompili e Francesco Radicioni.

19.15

TECHNO BROTHERS

Regia di WATANABE Hirobumi

(Giappone, 2023)

Camicie rosse, occhiali da sole, sintetizzatori e drum machine: ecco i Techno Brothers, la band di musica elettronica più dissestata del Giappone! Tiranneggiati dalla loro manager, partono per uno dei tour più improbabili della storia del cinema: destinazione Tokyo.

21.10

YOU’VE GOT A FRIEND

Regia di HIROKI Ryuichi

(Giappone, 2022)

Una storia d’amore (tratta dal manga di YAMAMOTO Naoki) di una tenerezza tanto disarmante e intensa quanto le pratiche dei protagonisti. Sì, perché Yoshio, un diligente impiegato che vive con la madre malata, è dedito al sadomasochismo.

VISIONARIO

14.00

A HOT ROOF

Regia di LEE Min-yong

(Corea del Sud, 1995)

16.00

FLOWERS IN THE CITY JAIL

Regia di Mario O’HARA

(Filippine, 1984/Restauro: 2019)