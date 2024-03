FEFF26: ultimi giorni per l’accrediti a prezzo scontato

Attesissimo a Udine nelle sedi storiche del Teatro Nuovo e del Visionario, dal 24 aprile al 2 maggio 2024 il FEFF26 ti offrirà 9 giorni di full immersion dentro il cuore dell’Asia: sei pronto a viaggiare ancora una volta dentro l’anima popolare dell’Estremo Oriente?

E mentre il countdown per la 26ª edizione è iniziato, la campagna accrediti è già attiva! Fino a lunedì 4 marzo potrai acquistare online il tuo accredito Red Panda o White Tiger (anche nella versione per gli under 26) con tariffa speciale Early Bird. Non perdere questa opportunità!