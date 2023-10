Festa degli Alberi del Fuoristrada Club Tolmezzo

I soci del Fuoristrada Club Tolmezzo hanno organizzato una giornata dedicata agli alberi.

Infatti coinvolgendo i bambini più piccoli, tutti si sono dedicati alla piantumazione di alberi di

latifoglie in un’area precedentemente individuata, che ha sofferto il passaggio della tempesta

Vaia.

Per realizzare la giornata oltre ai soci del Club è doveroso ringraziare le Guardie Forestali

della Stazione di Paluzza e di Paularo, che si sono adoperati per insegnare a tutti i presenti

come eseguire il lavoro al meglio, che hanno aiutato il Club a trovare l’area coinvolta; inoltre

hanno spiegato le caratteristiche del territorio, le necessità delle piante e come prendersene

cura al meglio.

Le piante che hanno trovato posto in località Ronchi nel Comune di Sutrio, sul versante che

porta allo Zoncolan sono di tre specie diverse: Tiglio, Acero Montano e Pado. Quest’ultimo

oltre ad avere dei fiori bianchi molto belli a primavera, offre delle bacche che potranno essere

apprezzate dalla fauna locale.

Naturalmente la giornata non è la sola dedicata a questa attività, infatti le piantine, avranno

bisogno di cure per poter diventare degli splendidi alberi, perciò il Fuoristrada Club Tolmezzo,

seguirà l’area con le nuove piante, dedicando altre giornate alla pulizia del terreno dalle

sterpaglie che possono crescere con lo scorrere delle stagioni.



Quindi, per i soci, grandi e piccoli del Fuoristrada Club Tolmezzo, è stato l’inizio di una nuova

avventura dove i veicoli a trazione integrale ancora una volta rispettano l’ambiente che li

circonda. Ecco che a sostenere l’iniziativa ci ha pensato Nissan, con i veicoli ibridi 4 ruote

motrici come l’ X Trail. Infatti è stato possibile raggiungere l’area interessata, senza creare

inquinamento, e lavorare, durante le giornate di fine estate alla pulizia del terreno; in attesa

della stagione invernale e della prossima primavera.

L’iniziativa è stata realizzata anche con lo scopo di ricordare le persone care ad ogni socio del

Club e la guardia Forestale di Invillino, Romano Mazzolini, che ha sempre sostenuto le attività

ecologiche messe in atto dal Club negli anni, e grande amante del pick-up Nissan Navara.

Veicolo quest’ultimo che tra le alte montagne del Friuli Venezia Giulia ha riscosso un grande

successo con ogni singolo modello.