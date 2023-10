Uffici legali: la digitalizzazione dello studio passa per le suite cloud

I consulenti legali, oggi, si trovano a dover affrontare nuove sfide dovute ai cambiamenti riguardanti ormai numerosi settori, tra cui quello del diritto. L’innovazione tecnologica ha infatti modificato radicalmente la gestione delle diverse attività, apportando numerosi benefici al business.

Attuare un processo di digitalizzazione è quindi la soluzione vincente per potersi adeguare nel miglior modo possibile alla trasformazione messa in atto dalle soluzioni digitali. A tal riguardo, informarsi su come migliorare le performance del proprio studio legale diventa importante per potersi imporre sul mercato di riferimento offrendo, soluzioni innovative e in linea con quanto richiesto dal cliente.





Perché investire in una suite per l’ufficio legale

Per rendere più efficienti gli studi legali, velocizzarne il lavoro e ottimizzare tempi e costi dei servizi da svolgere, sono sempre di più i professionisti che scelgono di affidarsi ad appositi gestionali, progettati per semplificare i processi operativi e favorire lo sviluppo di tutte le attività offerte dallo studio.

Si tratta di software pensati per migliorare anche la produttività aziendale, dal momento che permettono di gestire da remoto tutte le operazioni, implementando la comunicazione tra tutte le parti coinvolte ed andando, così, ad investire le risorse disponibili su altri servizi.

Per facilitare il lavoro dei consulenti legali che, in tal modo, possono focalizzarsi sulle attività che richiedono un impegno maggiore, è possibile utilizzare la suite ufficio legale progettata da TeamSystem, realtà di riferimento nel settore tech che propone soluzioni digitali pensate per supportare i professionisti nella gestione delle proprie attività.





I principali vantaggi di una suite per l’ufficio legale

La suite per l’ufficio legale di TeamSystem offre numerose funzionalità, tutte attentamente studiate per facilitare la gestione degli studi legali. Infatti, il primo compito di un General Counsel è quello garantire l’efficienza di tutte le operazioni svolte.

Per farlo è opportuno riuscire a monitorare in tempo reale l’andamento dei procedimenti in corso e tenere sotto controllo tutte le pratiche aperte, così da conoscerne lo sviluppo.

La soluzione proposta da TeamSystem supporta i consulenti legali nella gestione del proprio lavoro, automatizzando tutti i processi interni, a partire alle attività di reportistica. Questa, essendo digitalizzata, consente di analizzare i dati nel modo corretto, evitando di commettere errori dovuti alla presenza di informazioni errate.

Inoltre, il software rende maggiormente accessibile la comunicazione tra tutte le parti coinvolte, grazie alla possibilità di interagire da tutti i device in qualsiasi momento, assicurando però sempre la massima efficienza e protezione. Infatti, la piattaforma di TeamSystem è in possesso della certificazione ISO 27001 che ne attesta l’adesione ai più alti principi di sicurezza, così come stabilito dalle normative vigenti. Tutte le informazioni e i dati saranno quindi protetti come sancito dal GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati).

Una delle caratteristiche che rende il gestionale di TeamSystem uno dei più completi attualmente disponibili è la flessibilità. Infatti, la piattaforma prevede l’integrazione di ulteriori sistemi che permettono di gestire le attività di contabilità, la fatturazione elettronica, le mail e la PEC.

Inoltre, grazie alla funzionalità in cloud, gli utenti hanno la possibilità di consultare la documentazione o le pratiche attive direttamente da remoto, facilitando anche la condivisione di informazioni tra diversi professionisti.

Il software semplifica anche la stesura dei documenti, partendo da form personalizzati a seconda delle specifiche necessità, così da ottimizzare il tempo solitamente richiesto dalla redazione di testi legali. Inoltre, grazie ai sistemi di Business Intelligence, è possibile controllare tutte le attività in tempo reale attraverso la presenza di grafici che ne evidenziano l’andamento.

Servirsi quindi di piattaforme specifiche che supportano il lavoro del consulente legale è la soluzione migliore per potenziare il funzionamento del proprio studio, garantendo sempre performance elevate.