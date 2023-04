Festa della Patria del Friuli, a Pagnacco una sera con Tolkien

Appuntamento martedì 18 aprile, alle 20.30, nella biblioteca civica di Pagnacco, in via Zampis 3, a Plaino. Organizzata nell’ambito delle celebrazioni per la Festa della Patria del Friuli, la cui ricorrenza è stata lo scorso 3 aprile, la serata si svolgerà interamente in marilenghe, con ingresso libero fino all’esaurimento dei posti.

L’associazione Aulùs APS di Variano propone un nuovo appuntamento di conoscenza dell’opera letteraria di Tolkien, nell’anno in cui si ricorda il 50° anniversario della morte dell’autore – tra gli altri – de “Il Signore degli Anelli”.

Oltre alle letture tratte dalle opere – talvolta poco conosciute – di Tolkien, il 18 aprile a Plaino (Pagnacco) non mancherà una rassegna dei progetti che vedono i giovani di Aulùs protagonisti da diversi mesi per promuovere contemporaneamente le opere del professore di Oxford – che tanto amava le lingue – con la nostra lingua, quella friulana.

Tra le varie letture, alla serata interverrà il presidente di Aulùs APS, Francesco Spizzamiglio, oltre ad alcuni soci. A moderare la serata sarà il giornalista Giovanni Lesa, direttore responsabile di Contee Furlane e collaboratore di Radio Spazio. Al termine della serata a tutti i partecipanti sarà donato un gadget friul-tolkieniano realizzato da Aulùs APS.

Sarà, infine, gettato uno sguardo ai prossimi progetti, legati in particolare al 50° anniversario della morte di John Ronald Reuel Tolkien (2 settembre 1973).

La serata è realizzata da Aulùs APS in collaborazione con l’assessorato alla cultura del Comune di Pagnacco, con il supporto del progetto “Cultura Nuova” e con il contributo dell’ARLeF (Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane) in qualità di evento collaterale alla Festa della Patria del Friuli 2023.