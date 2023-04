Trading online: ecco gli asset da tenere d’occhio per giocare in borsa oggi

Il 2023 si sta rivelando un anno particolarmente dinamico per i mercati finanziari e per questo motivo molte persone stanno valutando la possibilità di iniziare ad investire in borsa. Vi è inoltre una particolare attenzione agli asset che possono essere oggetto di investimento, anche da parte di chi è già attivo sui listini borsistici ma si trova spesso a rivalutare la possibilità di cambiare o integrare la propria scelta dei vari asset. In linea generale i mercati si sono mossi in modo positivo in questa prima parte del 2023, andando in alcuni casi a recuperare una parte dei valori persi nel corso del 2022.

Questo andamento ha sicuramente accesso l’interesse di molti aspiranti investitori ma è fondamentale ricordare che è sempre necessario comprendere bene come investire in borsa in modo conveniente, come evitare asset che possono potenzialmente generare perdite consistenti e come valutare l’esposizione al rischio dei vari asset. E’ inoltre importante ricordare che gli investimenti in borsa non hanno mai una certezza di rendimento e presentano un grado di rischio, più o meno alto a seconda dell’asset scelto e, di conseguenza, è necessario formarsi in modo adeguato. A questo proposito, quindi, capire come giocare in borsa online diviene fondamentale per sviluppare una strategia di investimento adatta al proprio profilo di trader, così da sfruttare al meglio le opportunità offerte dai mercati finanziari.

Gli asset più interessanti del momento

Dopo aver compreso bene come operare in borsa, scegliendo solo broker certificati che offrono il massimo grado di sicurezza, è possibile iniziare a progettare la propria strategia di investimento. Questa dovrebbe essere sempre tarata su tre aspetti specifici: budget di investimento (occorre partire da un capitale che una persona potrebbe essere disposta anche a perdere interamente, anche se ovviamente un investitore agirà in modo da fare il possibile perché non si concretizzi mai questa ipotesi peggiore), propensione ad assumersi dei rischi e orizzonte temporale (il tempo che una persona è disposta ad attendere nella speranza di generare dei risultati).

Nel mercato azionario, per non correre dei rischi eccessivamente alti, sarebbe buona norma operare nel lungo termine e con un grado di diversificazione molto ampio. Una volta definita la propria strategia, ogni investitore può passare alla fase solitamente più appassionante: la scelta degli asset. Se nel 2022 l’attenzione si concentrava soprattutto sui titoli energetici, in questo periodo sono tornati alla ribalta diversi asset che possono nuovamente essere considerati strategici, grazie all’abbassamento dei costi dell’energia.

Tra questi asset spiccano ad esempio i titoli legati ai seguenti settori:

Auto elettriche.

Food & beverage.

Semiconduttori.

Big tech.

Giochi e videogame.

Stando alle proiezioni del settore, il mercato delle auto elettriche è destinato a crescere moltissimo nei prossimi 20 anni (anche se non mancano ipotesi contrastanti al riguardo e criticità). Di conseguenza molti stanno decidendo di inserire nel proprio portafoglio i titoli più rappresentativi del settore, come ad esempio: Tesla, NIO (rispetto al primo presenta una volatilità maggiore) e Ford che nel settore dell’elettrico ha investito moltissimo. Nel mondo del food and beverage spicca sempre l’autorevolezza di titoli come Coca Cola, Kraft Heinz e Nestlè.

Quali altri asset valutare

Anche il mercato dei semiconduttori sembra mantenere oggi delle potenzialità molto alte, essendo questi dei componenti particolarmente ricercati in commercio. Tra i titoli delle società che si occupano della realizzazione dei semiconduttori sono da segnalare: TSM, Nvidia e Intel. Seguono a ruota i cosiddetti titoli delle big tech, sulle quali resta sempre un’attenzione altissima. I principali di questi sono: Amazon, Google (Alphabet), Microsoft, Facebook, Netflix e Apple. Alcune di queste società hanno recentemente vissuto delle note difficoltà ma restano titoli di primissima fascia, legati ad elevate potenzialità e che quindi in molti includono nel proprio portafoglio.

In particolare ad Amazon viene spessa attribuita la grande capacità di aprire spesso core business nuovi, mentre ad Apple quella di ottenere grandi risultati con il lancio di nuovi prodotti. Microsoft vive oggi una seconda giovinezza molto interessante perché si sta sempre più specializzando nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale che potrebbe un giorno essere inclusa anche nel proprio motore di ricerca, nel tentativo di colmare il gap, oggi enorme, con Google. Facebook appare in leggero recupero, dopo un 2022 complessissimo, e Netflix sembra aver tracciato una rotta per far fronte all’altissima concorrenza del settore.

Infine è da segnalare anche il settore dei giochi, sia tradizionali che videogame, che oggi appare dinamico ed interessante grazie a titoli come: Hasbro, Nintendo, Activision Blizzard, Ubisoft, Electronic Arts e Sega. Questi titoli possono essere valutati per un inclusione nei vari portafogli perché spesso stanno presentando dei progetti molto interessanti. Ovviamente è però importante ricordare che tutti gli investimenti presentano un margine di rischio e che devono quindi essere valutati con molta attenzione e cautela. Inoltre le indicazioni degli analisti non rappresentano mai dei consigli o un incentivo all’investimento.