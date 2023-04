Festa della Patria del Friuli. Domenica 16 aprile a Capriva del Friuli

Per i 946 anni dalla costituzione dello Stato patriarcale friulano, fondato il 3 aprile 1077, fervono i preparativi per l’edizione numero 46 della Festa della Patria del Friuli.

Le celebrazioni ufficiali sono in programma per domenica 16 aprile a Capriva del Friuli, Comune del Friuli Orientale incastonato nel Collio e adagiato sulle rive del torrente Versa.

La ricorrenza, riconosciuta ufficialmente dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia dal 2015, gode del finanziamento della Regione stessa e dell’ ARLeF e della collaborazione dell’Istitût Ladin Furlan “Pre Checo Placerean”, e si figura quale occasione per celebrare in comunità i valori culturali, linguistici e identitari del popolo friulano.

Prendendo il testimone dal Comune di Vito d’Asio, dove si era celebrata la Festa del 2022, a Capriva la giornata si svolgerà con il seguente programma:

si inizia alle 09.30 con l’esposizione della bandiera del Friuli presso il monumento dei caduti in guerra (via Dante Alighieri), con l’accompagnamento della banda “Città di Cormons” che suonerà l’Inno ufficiale del Friuli “Incuintri al doman“.

Alle 9.45 il corteo si sposterà verso la chiesa parrocchiale di Capriva, dove alle 10.00, sarà celebrata la Santa Messa in lingua friulana, con letture e preghiere anche in sloveno e tedesco. La liturgia sarà accompagnata dai canti del coro “Polifonico Caprivese” e, sia prima che dopo la messa, potremo ascoltare i “Scampanotadôrs del Goriziano”.

Le celebrazioni si sposteranno poi presso il centro civico, dove alle 11.15 si esibiranno i gruppi folcloristici di Capriva “Michele Grion” e “Primavera”, prima che abbia inizio la cerimonia civile della Festa della Patria, che si aprirà con l’Inno ufficiale cantato dal “Polifonico Caprivese”.

Si proseguirà con la lettura della bolla imperiale da parte del gruppo storico “Città di Palmanova”, lo scambio della bandiera del Friuli (che quest’anno sarà una riproduzione fedele del drappo originale del XIV secolo) e i saluti delle autorità.

Dopo il pranzo che si terrà a Villa Russiz, c’è la possibilità di partecipare a due visite guidate alla Fondazione Villa Russiz (alle 15.00) e al Castello di Spessa (alle 16.30).

Per il pranzo e per le visite, prenotazione obbligatoria entro l’11 aprile 2023, contattando i riferimenti dello Sportello friulano: [email protected] o 0432 1743400.