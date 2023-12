Finanziamento di 50 mila euro alla Biblioteca Civica Joppi

“Questo nuovo finanziamento, il primo dopo tanti anni, è un successo non solo per Udine ma per tutta la cultura friulana. Il ruolo primario della biblioteca civica Joppi nella conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico storico friulano è riconosciuto dalla legge: auspichiamo che possa essere ripristinata una linea di finanziamento regolare, fondamentale per dare continuità e potenziare in futuro l’ottimo lavoro che la Sezione Friulana della biblioteca svolge nella tutela e nella diffusione di questi documenti importantissimi per la storia, la lingua e la cultura del nostro territorio”.

Questo è il commento della consigliera comunale con delega all’Identità friulana e al Plurilinguismo Stefania Garlatti-Costa all’indomani dell’approvazione del finanziamento regionale di 50 mila euro a favore della biblioteca civica Joppi, su emendamento proposto dal consigliere regionale e capogruppo di Patto per l’Autonomia – Civica FVG Massimo Moretuzzo.

La biblioteca civica Joppi godrà infatti di un finanziamento straordinario da parte della regione Friuli Venezia-Giulia per la digitalizzazione di documenti in lingua friulana di difficile reperibilità, dei periodici storici locali e per portare avanti il progetto di bibliografia friulana, che intende raccogliere i documenti di lingua friulana in un unico archivio accessibile online.