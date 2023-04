Gabry Ponte al Festival di Majano. 14 agosto 2023

Evento tutto da ballare quello che anticiperà il Ferragosto del Festival di Majano. Il prossimo 14 agosto protagonista sul main stage della 63° edizione del festival sarà il dj di fama internazionale Gabry Ponte. Autentico idolo della musica dance dei primi anni 2000, Gabry Ponte è stato membro degli Eiffel 65 ed è ora apprezzatissimo dj, produttore discografico e conduttore radiofonico italiano. Nella sua carriera ha venduto oltre 10 milioni di dischi nel mondo e fondato la casa discografica Dance and Love, che tuttora dirige. Ha collaborato con artisti quali Zucchero Fornaciari, Edoardo Bennato, J-Ax, Subsonica, Eros Ramazzotti, Corona, Jovanotti, Thomas, Amii Stewart, Shaggy, Marracash e Elisa. Al Festival di Majano Gabry Ponte farà ballare il pubblico con un set contenente tutti i suoi grandi successi. I biglietti per l’evento sono in vendita sul circuito Ticketone. Tutte le info su www.promajano.it

Gabry Ponte, nome d’arte di Gabriele Ponte, dopo alcuni anni di lavoro in studio e nei locali comincia la sua collaborazione con Maurizio Lobina e Jeffrey Jey (Gianfranco Randone), nascono così gli Eiffel 65. È il 1999 e il singolo “Blue (Da Ba Dee)” raggiunge la vetta delle classifiche in ben 24 paesi. Successivamente i tre saranno impegnati in una tournée promozionale di oltre due anni per un totale di oltre 500 concerti in giro per tutto il mondo. Ottengono anche una nomina ai Grammy Awards come “migliori artisti dance dell’anno”.

Ad inizio 2002 Ponte collabora con Zucchero per il remix del singolo “Sento le campane”, estratto dall’album Shake. Nell’ottobre del 2002 esce “Geordie”, remix di un classico di Fabrizio De André, a sua volta versione italiana di un’antica ballata inglese del XVI secolo, che ottiene il disco d’oro per le oltre 25 mila copie vendute. Nello stesso anno, periodo in cui entra a far parte di Radio Deejay, esce anche il suo primo album da solista, “Gabry Ponte”. “Dottor. Jekyll & Mister DJ”, del 2004, è il secondo album da solista dell’artista, contenente, tra gli altri, il singolo “Figli di Pitagora” in collaborazione con Little Tony. Sempre in questo periodo comincia l’avventura del “Gabry Ponte Video Show”, il primo spettacolo audio video portato in giro da Gabry nelle principali discoteche europee. Sono poi tantissimi i progetti discografici che caratterizzano gli anni recenti di carriera di questo pezzo da novanta della dance mondiale, progetti a cui il dj affianca da sempre una fittissima attività live. Non mancano nel curriculum di Gabry Ponte le esperienze televisive. Fra le più significative la partecipazione in qualità di giudice al talent Amici di Maria De Filippi nel 2020 e 2022.

Fra i grandi concerti già annunciati al 63° Festival di Majano troviamo i live di Salmo (22 luglio), Renga e Nek (29 luglio), il balkan party con Goran Bregovic e la Wedding and Funeral Orchestra (8 agosto) e l’attesissima reunion degli Articolo 31 (10 agosto). Biglietti in vendita. Info su promajano.it e azalea.it.

Il 63° Festival di Majano è organizzato dalla Pro Majano, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, Comune di Majano, Associazione regionale tra le Pro Loco, Comunità Collinare del Friuli, Consorzio tra le Pro Loco della Comunità Collinare.