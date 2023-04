Mitral Day, venerdì 14 aprile a Udine

MITRAL DAY: IMPORTANTE APPUNTAMENTO PER SPECIALISTI CARDIOCHIRURGHI E CARDIOLOGI A UDINE Verrà presentata anche la RVI (Realtà Virtuale Immersiva)

Venerdì 14 aprile alle ore 15:00 presso l’Ospedale di Udine si terrà l’evento “Mitral Day: from diagnosis to treatment” organizzato dalla Cardiochirurgia del Santa Maria della Misericordia, recentemente affidata al dr. Igor Vendramin.

Un importante appuntamento per gli specialisti del settore che avranno modo di confrontarsi sul tema molto attuale della patologia mitralica in una prospettiva moderna: ampio spazio verrà dato al dibattito sulle metodiche di imaging, del presente e del futuro, e sulle più avanzate tecniche riparative mini-invasive della valvola mitralica, da tempo utilizzate dalla struttura udinese.

Questa giornata sarà inoltre l’occasione per presentare innovativi progetti didattici e formativi che si stanno sviluppando presso la Cardiochirurgia dell’Ospedale di Udine.

Piattaforme multimediali di nuova concezione permetteranno una sempre maggiore interazione tra docenti, specializzandi e studenti anche di nosocomi diversi, e tra i medici dell’Hub ed il territorio, grazie ad una rete di facile accesso ed utilizzo. La realtà virtuale immersiva RVI rappresenterà la massima espressione di un modello didattico-formativo innovativo che è già stato dimostrato possedere ampie potenzialità di apprendimento. La RVI è una particolare modalità di fruizione di contenuti tramite visori (dall’inglese VR – Virtual Reality) in cui l’utente è circondato da un mondo virtuale, con il quale può interagire, aumentandone il coinvolgimento e facilitando l’acquisizione di informazioni con un’efficacia superiore rispetto a qualsiasi altro strumento tradizionale e multimediale.

La Cardiochirurgia di Udine ha saputo mantenere negli anni livelli di eccellenza in ambito nazionale ed internazionale grazie a passione, dedizione, creatività e tecnica. La ricerca e il raggiungimento di elevate competenze in ogni settore di questa disciplina, dal trapianto cardiaco ai sistemi di assistenza meccanica cardiocircolatori, dalla chirurgia aortica avanzata agli approcci mini-invasivi per il trattamento delle patologie valvolari ha permesso recentemente di aprire la Scuola di Specialità in Cardiochirurgia.

Si tratta di un prestigioso riconoscimento alla struttura per l’importante e continuo lavoro svolto in ambito assistenziale e scientifico e che permette all’Azienda Sanitaria-Universitaria Friuli Centrale di confrontarsi a pari livello con le più prestigiose e storiche realtà Nazionali sia accademiche che Sanitarie. Un grande merito per il raggiungimento di questi traguardi va dato al Prof. Ugolino Livi, che di recente ha terminato la sua attività presso ASUFC e che ha saputo traghettare, grazie ad impegno e passione, la Cardiochirurgia di Udine ai massimi livelli Nazionali.

Il Direttore della Cardiochirurgia, dr. Igor Vendramin: “La ricerca scientifica, l’innovazione tecnologica e l’ideazione di nuovi approcci metodologici sono alla base dell’evoluzione costante della medicina e della chirurgia moderna. Ma tutto questo può essere realizzato solo grazie alle intuizioni ed alla professionalità di persone dedicate e appassionate. Un sentito ringraziamento va al Dott. Denis Caporale, Direttore Generale di ASUFC, che ha da sempre creduto in queste iniziative sostenendo progetti di ricerca e formazione, al Dott. Pascolo ed alla struttura da lui diretta (Tecnologia dell’Informazione e della Comunicazione), a Giancarlo Pengo (fondatore della Surgical Video Production) per l’entusiasmo e le impareggiabili competenze tecnologiche che ha sempre messo a disposizione dell’Azienda. Infine, un grazie particolare a tutti i colleghi (medici, infermieri, tecnici, oss, amministrativi) che in questi anni hanno condiviso questo percorso e contribuito in maniera sostanziale al raggiungimento di questi obiettivi”.