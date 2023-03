Gianni Morandi a Villa Manin. 8 Luglio 2023

Dopo il ritorno al Festival di Sanremo in veste di conduttore al fianco di Amadeus e il “Go Gianni Go!”, il tour che sta riempiendo i palazzetti in tutta Italia, non si ferma la nuova avvincente corsa di Gianni Morandi per raggiungere e riabbracciare il suo affezionato pubblico che lo porterà sui principali palcoscenici estivi. Non poteva mancare anche il Friuli-Venezia Giulia, che da sempre lo accoglie calorosamente e lo vedrà protagonista a Villa Manin sabato 8 luglio alle ore 21:00. I biglietti saranno disponibili dalle ore 14 di lunedì 3 aprile, online su Ticketone.it, su Ticketmaster.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

Dopo Lazza, il nome nuovo della scena musicale italiana che sta infrangendo tutti i record e si esibirà il prossimo 30 giugno, Gianni Morandi è il secondo grande annuncio del cartellone degli eventi nella Piazza Tonda di “Villa Manin Estate 2023”, la rassegna organizzata da ERPAC FVG in collaborazione con Fvg Music Live, VignaPR e PromoTurismoFVG. Tutte le info su www.villamanin.it.

Non c’è bisogno di grandi presentazioni, Gianni Morandiè una delle colonne portanti della musica italiana ed è uno showman in grado di tenere alta, per l’intera durata dei suoi concerti, la carica di energia e il suo contagioso entusiasmo. Il nuovo live è un concentrato di vitalità e potenza che mescola i brani contenuti all’interno del suo nuovo disco “Evviva!” (L’Allegria, Apri Tutte Le Porte e La Ola) ai classici del suo repertorio. Sarà uno show davvero vivace e moderno, che rispecchia la carriera artistica dello stesso Morandi, sempre in grado di rinnovarsi, pur mantenendo la sua eccezionale personalità.

Negli ultimi anni Gianni ha avuto il fortunato incontro con Jovanotti che per lui ha scritto una manciata di canzoni di successo, tra cui “Apri tutte le porte” che ha presentato a Sanremo 2022 (raggiungendo il terzo posto). Questo incontro di positività e di energia vitale ha dato nuova linfa al cantante di “Fatti mandare dalla mamma”, che si è rimesso completamente in gioco, con forza grande voglia di incontrare nuovamente il suo pubblico in un concerto di passione e di sostanza.

Il concerto a Villa Manin sarà una splendida occasione per ripercorrere la sua straordinaria storia artistica, mettendo però in un angolo la nostalgia e anzi attualizzando brani lontani nel tempo, simboli della carriera di uno dei monumenti della musica leggera italiana.

GIANNI MORANDI

GO GIANNI GO ESTATE 2023

SABATO 8 LUGLIO 2023 (inizio concerto ore 21:00)

CODROIPO (UD), Villa Manin

Prezzo biglietti :

Posto in piedi € 34,00 + dp

Poltrona numerata € 50,00 + dp

Poltronissima numerata € 60,00 + dp

Silver € 70,00 + dp

Gold € 80,00 + dp

Platinum € 90,00 + dp