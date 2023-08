Giorgia De Marchi di Cividale ammessa alle Prefinali Nazionali di Miss Italia 2023

Giorgia De Marchi ventiquattro anni di Cividale del Friuli (Ud) si è aggiudicata, al “Chiosco” dell’Azienda Vitivinicola “Isola Augusta” a Palazzolo dello Stella (Ud), il titolo regionale di “Miss Sport Givova Friuli Venezia Giulia” che le apre le porte delle Prefinali Nazionali dell’ottantaquattresima edizione di “Miss Italia”.

Giorgia,laureanda magistrale in politica e relazioni internazionali, aspira a lavorare nell’ambito delle relazioni internazionali ma fin da piccola ha una grande passione per la televisione; per tredici anni ha praticato danza classica e per sette danza moderna e contemporanea.

Oltre alla danza pratica altri sport tra i quali lo sci (ha partecipato in passato anche ad alcune gare), il nuoto e frequenta la palestra per tenersi in forma.

Sedici le concorrenti che si sono presentate a questo importante appuntamento organizzato dall’Isola Augusta di Massimo Bassani, presentato da Michele Cupitò con la regia di Paola Rizzotti titolare dell’agenzia “modashow.it” esclusivista di “Miss Italia” in Friuli Venezia Giulia.

Sono intervenuti sul palco per portare i saluti al pubblico, alle concorrenti e per premiare la vincitrice, il Dott. Massimo Bassani e l’Avv. Mauro Bordin Presidente del Consiglio Regionale Friuli Venezia Giulia; le varie sfilate sono state intervallate da esibizioni del Maestro Gianni Favro in arte “Gianni Sax Live”.

Al termine dello spettacolo è stata poi consegnata la fascia di “Miss Prefinalista 2022 Friuli Venezia Giulia” ad Alice Toniutti di Tarcento (Ud), anche lei ammessa alle Prefinali Nazionali di “Miss Italia 2023”.

Prossime finali regionali in attesa dell’elezione di “Miss Friuli Venezia Giulia” in programma venerdì 25 agosto al Centro Congressi Kursaal di Lignano Sabbiadoro: martedì 15 agosto alle ore 21.00 in Piazza San Giorgio a Claut (Pn) si eleggerà “Miss Miluna Friuli Venezia Giulia”; mercoledì 16 agosto alle ore 18.00 al Riviera Resort Kursaal di Lignano Sabbiadoro (Ud) si assegnerà il titolo di “Miss Framesi Friuli Venezia Giulia” e venerdì 18 agosto alle ore 21.00, in diretta dagli studi di Telefriuli, le finaliste sfileranno per il titolo di “Miss Cinema Dr Kleein Friuli Venezia Giulia”.

Informazioni ed aggiornamenti sono disponibili sulla pagina facebook ed Instagram di “Miss Italia Friuli Venezia Giulia”.