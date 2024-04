Giovanni Vernia, comico di Zelig a San Vito al Tagliamento venerdì 6 settembre

Dopo l’annuncio del concerto di Roberto Vecchioni, la rassegna “Stelle d’Estate” di San Vito al Tagliamento (Pn) ufficializza oggi il secondo grande ospite del suo calendario. Sarà Giovanni Vernia, comico apprezzatissimo dal pubblico, celebre volto del programma cult Zelig, a salire sul palco di Piazza del Popolo il prossimo venerdì 6 settembre (ore 21.00), per presentare al pubblico il suo nuovo spettacolo “Giovanni Vernia Live”. I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune di San Vito al Tagliamento, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismo FVG, sono in vendita sul circuito Ticketone. Info e punti vendita su www.azalea.it . Quella del 6 settembre sarà una serata all’insegna della leggerezza assieme a Giovanni Vernia, che proporrà uno show di due ore fatto di racconti, parodie, gag, improvvisazione, musica e i celebri cavalli di battaglia che il pubblico è abituato a vedere in tv e ascoltare quotidianamente in radio.

“Anche quest’estate dedichiamo una serata in Piazza del Popolo all’ironia, invitando uno dei comici italiani più amati, apprezzatissimo dai giovani – ha commentato l’assessore alla Vitalità del Comune di San Vito al Tagliamento, Andrea Bruscia – Sosteniamo questa forma d’arte sofisticata e complessa, che richiede talento, intelligenza e sensibilità. Artisti come lui hanno la capacità non solo di far ridere il pubblico, ma anche di far riflettere, stimolare il pensiero critico e offrire nuove prospettive sulla realtà che ci circonda. E’ un evento che punta ad unire le persone attraverso il linguaggio universale del sorriso”.

Giovanni Vernia è comico, attore, presentatore, imitatore e conduttore radiofonico. Laureato con il pieno dei voti in Ingegneria Elettronica, inizia la sua carriera in una società di consulenza ma dopo un’esperienza pluriennale in marketing e comunicazione, scopre seriamente di avere un’innata verve comica e decide di approfondirla maggiormente iscrivendosi alla Scuola Teatrale di Improvvisazione Comica. Nel frattempo scrive e comincia a testare nei laboratori di cabaret milanesi le sue idee. Partecipa così con il personaggio Jonny Groove ai laboratori “Zelig On The Road” di Verona e Rimini e nel 2009 approda in TV, dove è uno dei protagonisti della trasmissione Zelig. Ha fatto cinema, è stato ospite di numerosi ed importanti show televisivi come Sanremo, Nemica Amatissima, Edicola Fiore, Matrix con una rubrica di satira, e ha condotto un suo show radiofonico su Rai Radio 2 e su RDS. Le sue parodie di Fedez, Pif, Jovanotti, Corona, Marco Mengoni sono virali sul web, dove Giovanni ha oltre 2 milioni di follower e in cui ha un grosso successo.