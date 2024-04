Lignano Sunset Festival a Lignano Sabbiadoro con Tony Hadley e Ruggero de I Timidi

RUGGERO DE I TIMIDI & RUMATERA – 6 agosto

TONY HADLEY e THE FABOLOUS TH BAND – 20 agosto

Il Lignano Sunset Festival annuncia oggi gli ultimi due eventi della sua ricchissima edizione 2024. Il prossimo 20 agosto all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro, stella assoluta sarà l’ex frontman degli Spandau Ballet, Tony Hadley, fra le voci più importanti della musica mondiale, accompagnato sul palco dalla fedele The Fabolous TH Band. Serata ad alto contenuto di energia e divertimento puro sarà invece quella intitolata “La Notte Umida”, del prossimo 6 agosto. Protagonisti sul palco saranno l’insolito crooner Ruggero de I Timidi e la punk rock band veneziana dei Rumatera, ad alternarsi sul palco per proporre, con la consueta irriverenza, i rispettivi successi. I biglietti per i due eventi, organizzati da Zenit srt, in collaborazione con Città di Lignano Sabbiadoro, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, sono in vendita sui circuiti Ticketone e Vivaticket. Info e punti autorizzati su www.azalea.it.

Tony Hadley, una delle voci maschili più rinomate al mondo torna in Italia nel 2024 con un nuovo tour, accompagnato dalla Fabolous TH Band e un nuovo disco in uscita il 12 aprile. Si tratta di un album swing dal titolo “The Mood I’m In” e arriverà a distanza di 5 anni dall’ultimo lavoro in studio “Talking To The Moon”, a segnare una nuova fase della sua carriera. Il tour sarà poi l’occasione per celebrare ancora una volta una delle voci più autorevoli del pop, ormai sulla cresta dell’onda da 4 decenni, che ha visto gli esordi con il movimento New Romantic, interpretando negli anni brani ormai diventati cult degli Spandau Ballet come l’epica “Through the Barricades”, il brano al primo posto di tutte le classifiche internazionali “True”, e l’inno non ufficiale delle Olimpiadi di Londra “Gold”. In questo viaggio per la penisola Tony eseguirà dunque brani iconici del periodo in cui era con gli Spandau Ballet, ma anche le sue canzoni da solista, senza tralasciare qualche cover.

Dopo la Notte Bianca e la Notte Rosa, finalmente arriva “La Notte Umida”! Grazie a Ruggero de I Timidi e ai Rumatera, che si daranno appuntamento il 6 agosto al Lignano Sunset Festival. Dopo l’inedita collaborazione tra le baite di montagna per la realizzazione del singolo invernale “Apres Ski“, Ruggero de I Timidi e Rumatera hanno deciso di unire le loro forze (e i loro musicisti) per un evento estivo senza precedenti, in cui i repertori dei due gruppi verranno miscelati per creare un cocktail musicale colorato e pieno di energia, ma con la giusta dose di romanticismo. Ruggero de I Timidi, crooner di Udine, è il cantante da night che mancava in questi anni, capace di accoppiare modernità e vintage con canzoni che affrontano in modo diretto tematiche scomode. I Rumatera, originari di Venezia, sono una band che sfugge dagli schemi del panorama musicale italiano. Fondono le tradizioni della propria terra con l’energia del punk rock californiano degli anni ’90, rappresentando una rivincita contro il messaggio omologante dei talent.

Fra gli eventi già annunciati al Lignano Sunset Festival troviamo i live di Folkstone (7 luglio), Giorgio Panariello e Marco Masini (24 luglio), Pink Sonic (30 luglio), il Black Over Festival con Abbath performs Immortal (5 agosto), Max Angioni (9 agosto), Mahmood (12 agosto), Amon Amarth, Insomnium e Kanonenfieber (19 agosto), Loredana Bertè (22 agosto) e Marlene Kuntz (23 agosto). Info e biglietti su www.azalea.it .