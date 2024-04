Incontri a Udine sulla sicurezza e partecipazione attiva

Dopo i primi incontri delle scorse settimane, prosegue il programma di eventi pubblici dedicati alla cittadinanza sul tema della sicurezza e della partecipazione attiva. Il prossimo appuntamento è lunedì 15 aprile alle ore 18.30 presso la sala polifunzionale della Fondazione Casa dell’Immacolata nel quartiere di San Domenico. Si parlerà di acquisti online e prevenzione.

Il personale del comando provinciale della Guardia di Finanza illustrerà ai cittadini le tecniche e gli strumenti migliori per tutelarsi durante gli acquisti e dalle vendite aggressive, in particolare quelle telefoniche e online, senza dimenticare quelle porta a porta.

Nel ricordare il nuovo protocollo della Sicurezza Partecipata che sarà operativo dai prossimi mesi, dopo la selezione dei cittadini referenti di quartiere, gli incontri in programma intendono fornire alla cittadinanza le informazioni necessarie per conoscere il tema della sicurezza in senso trasversale, con l’obiettivo di far crescere il senso civico cittadino.

I due appuntamenti precedenti hanno visto la presenza di un pubblico piuttosto numeroso. Il 2 aprile a Sant’Osvaldo il Comandante della Polizia Locale, insieme agli agenti, ha illustrato il Regolamento di polizia urbana, mentre una settimana dopo, il 9 aprile, in Sala Criscuolo a Cussignacco, i carabinieri del Comando provinciale hanno spiegato come riconoscere e prevenire truffe e raggiri, specialmente sul web.

I prossimi seminari, che si terranno il 23 aprile, il 2 e il 7 maggio affronteranno altri aspetti centrali quando si parla di percezione della sicurezza, approfondendo temi come la protezione della casa e quindi la prevenzione dei furti, le strategie psicologiche per la prevenzione di truffe ed eventi delittuosi, e i rischi legati alla rete, inclusi quelli delle frodi informatiche e della protezione dei dati.

Al termine del calendario degli appuntamenti formativi, il Comune ha organizzato anche una serata di svago: mercoledì 15 maggio alle ore 20.45, presso l’Auditorium Zanon, i Trigeminus si esibiranno nello spettacolo comico “I truffATTORI”, offrendo un’occasione divertente per sul tema della sicurezza.