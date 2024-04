Eleonora Paron di Udine è Miss Latisana

Anche quest’anno l’elezione di “Miss Latisana” è stata accolta con grande entusiasmo dal numeroso pubblico che si è ritrovato in Piazza Indipendenza a Latisana in occasione della tradizionale “Festa di Primavera” organizzata dal Comune in collaborazione la Pro Latisana ed il “Consorzio Ambulanti Friuli Venezia Giulia”.

La fascia di “Miss Latisana” è stata assegnata a Eleonora Paron, diciotto anni di Udine, studentessa al Liceo linguistico con la passione dell’equitazione: lavora in un maneggio e pratica salto ad ostacoli.

Seconda classificata, Michela D’Andrea venticinque anni di San Giorgio della Richinvelda (Pn) impiegata amministrativa; al terzo posto con la fascia di “Miss Framesi” Alessia Bin, diciannovenne di Rivignano (Ud), commessa; quarta classificata Maria Consuelo Varavallo, ventidue anni di Ronchis (Ud), barista; al quinto posto Federica Zuliani di Campoformido (Ud), diciannove anni studentessa universitaria in scienze politiche; sesta classificata, Swamy Lumia, diciottenne, impiegata di Rivignano (Ud).

Eleonora, Michela e Alessia sono ammesse alle finali dell’ottantacinquesima edizione di “Miss Italia” in Regione ed alla finale di “Miss Friuli Venezia Giulia” al Centro Congressi Kursaal Riviera Resort di Lignano Sabbiadoro alla fine del mese di agosto.

Lo spettacolo presentato da Michele Cupitò, con la regia di Paola Rizzotti, ha visto anche la partecipazione di Jenny Ferino “Miss Friuli Venezia Giulia 2023” tra le protagoniste dell’ultima finale nazionale di “Miss Italia” a Salsomaggiore; la colonna sonora è stata curata da “Roger d.j.”.

A “Miss Italia” possono partecipare ragazze di età compresa tra i 18 (compiuti entro il 31 agosto 2024) ed i 30 anni; per iscriversi, in Friuli Venezia Giulia e partecipare alle prossime selezioni è possibile contattare direttamente i responsabili regionali telefonando o inviando un messaggio al numero 393.3352362 oppure compilando il modulo sul sito www.missitalia.it (la partecipazione al concorso è totalmente gratuita).

Informazioni ed aggiornamenti sono disponibili sulle pagine Facebook ed Instagram “Miss Italia Friuli Venezia Giulia”.