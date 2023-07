Giulia Marin di Tricesimo è Miss Telefriuli

Anche quest’anno tutti i venerdì’ di luglio ed agosto alle ore 21.00 torna su Telefriuli l’appuntamento con “Miss In Onda” dove in ogni puntata belle e spigliate ragazze cercheranno di conquistare l’ammissione alle finali regionali in Friuli Venezia Giulia dell’ottantaquattresima edizione di “Miss Italia”.

Nel corso della prima puntata è stato assegnato il titolo di “Miss Telefriuli” conquistato da Giulia Marin vent’anni di Tricesimo (Ud), studentessa di architettura che svolge l’attività di modella, con la passione di viaggiare in moto.

Con Giulia sono state anche premiate: al secondo posto con il titolo di “Miss Rocchetta Bellezza” Giusy Guarino, diciannove anni di Cordovado (Pn), studia moda e design e si dedica al volontariato; al terzo posto con il titolo di “Miss Framesi” Lucrezia Lunardi, diciotto anni di Aquileia (Ud), neo diplomata al liceo artistico; al quarto posto Giulia Tomini, diciannove anni di Codroipo (Ud) neo diplomata al liceo artistico; quinta classificata Veronica Cidin, ventunenne di Grado (Go), studentessa di scienze politiche dell’amministrazione; al sesto posto Chiara Drigo, diciannove anni di Pozzuolo del Friuli (Ud), studentessa di scienze dell’educazione.

Le prime tre classificate, Giulia, Giusy e Lucrezia sono ammesse alle finali di “Miss Italia” in Regione ed alla finale di “Miss Friuli Venezia Giulia” alla fine del mese di agosto al Centro Congressi Kursaal di Lignano Sabbiadoro.

Lo spettacolo, presentato da Michele Cupitò ha visto le dodici concorrenti sfilare in abito elegante e body ufficiale del concorso. Ospiti della puntata: Sara Pilla, “Miss Italia Social 2022” gondoliera e cantautrice di Venezia, Alice Toniutti “Miss Prefinalista 2022 Friuli Venezia Giulia” ed i ballerini del Club Diamante FVG, Aleksei ed Alessia.

Nella prossima puntata in programma venerdì 14 luglio (ore 21.00) in diretta su Telefriuli si eleggerà “Miss In Onda”.

A “Miss Italia” possono partecipare ragazze di età compresa tra i 18 (compiuti entro il 31 dicembre 2023) ed i 30 anni; per iscriversi in Friuli Venezia Giulia e partecipare alle prossime selezioni, è possibile contattare direttamente i responsabili regionali telefonando o inviando un messaggio al numero 393.3352362 oppure compilando il modulo sul sito www.missitalia.it (la partecipazione al concorso è totalmente gratuita).

Informazioni ed aggiornamenti sono disponibili sulle pagine Facebook ed Instagram “Miss Italia Friuli Venezia Giulia”.