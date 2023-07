A Villa Manin domenica 9 luglio protagonista l’Officina della Camomilla

Nel weekend di eventi in Friuli-Venezia Giulia ce n’è uno in particolare che sta attirando l’attenzione degli appassionati di musica: a Villa Manin, infatti, torna “Concerti nel Parco” e l’attesa è rivolta verso l’Officina della Camomilla, band culto del panorama alternativo italiano. L’appuntamento è fissato per domenica 9 luglio dalle 17:30. Biglietti in vendita online su Ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

Un biglietto simbolico di 5 euro (+ d.p.) potrà garantire l’accesso ad uno dei parchi più belli d’italia – patrimonio artistico del nostro paese – per vivere un pomeriggio estivo diverso, sotto agli alberi, ascoltando nuova e bella musica in compagnia. Domenica l’appuntamento si aprirà con il dj set a cura di Indie per cui / Broccoletti Pop, format a tema Indie che sta conquistando le principali discoteche della regione e poi alle 18:30 ci sarà il concerto della band milanese, capitanata da Francesco De Leo.

L’Officina della Camomilla è tornata a sorpresa nel 2023con un live a maggio al MI AMI Festival e con il nuovo singolo “Dandy Candy”, a sette anni di distanza dall’ultima pubblicazione. Prima di un nuovo disco e dei concerti nei club, lo show estivo sarà l’occasione per portare dal vivo i pezzi storici come “Un fiore per coltello”, “Senontipiacefalostesso”, “Agata Brioches” tornati virali nell’era di Tik Tok.

L’Officina della Camomilla nasce nel 2008 a Milano come progetto solista di Francesco De Leo. L’idea di band nasce poco tempo dopo con l’incontro tra De Leo e Stefano Poletti, musicista ma soprattutto videomaker (ha lavorato con Baustelle, TARM e tanti altri). L’esordio discografico arriva però nel 2013 con “Senontipiacefalostesso Uno” per Garrincha Dischi, dopo le centinaia di migliaia di visualizzazioni su Youtube di tracce autoprodotte. Sulla scia del successo del primo album l’anno successivo esce “Senontipiacefalostesso Due” (2014, Garrincha Dischi/Audioglobe) e, in mezzo, vengono pubblicati numerosi Ep contenenti inediti e brani sparsi. Seguono poi Palazzina Liberty (2016, Garrincha Dischi) e la raccolta di cento brani tra demo e inediti Antologia della Cameretta (2017, Garrincha Dischi).

Cifra stilistica della band è la spensieratezza con cui rappresenta in musica “quello che passa fuori dalla propria finestra”. Le canzoni possono prendere vita da appunti, pensieri surreali, allucinazioni modellate, cieli nuvolosi, da ogni piccola sensazione che affiora sottopelle. Nei brani dell’Officina della Camomilla strumenti giocattolo e tastierine mischiate al clapping, chitarre distorte à la Libertines dei tempi d’oro, un Alex Turner che preferisce le filastrocche macabre ai muri di suono della sua band. Favole cattive, passaggi meno nervosi che ricordano i migliori The Pains Of Being Pure At Heart.

Dopo questo evento il cartellone di “Concerti nel Parco” – pensato dall’ERPAC FVG in collaborazione a Vigna PR – proseguirà con una tripletta di concerti dal respiro internazionale: Daniel Norgren (14 luglio), Black Country, New Road (16 luglio), Jeremiah Fraites (21 luglio). Le info per tutti gli eventi di “Villa Manin Estate 2023” li trovate al sito www.villamanin.it.