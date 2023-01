Guarda il concerto di Billie Eilish al Visionario. Venerdì 27 gennaio

La superstar mondiale Billie Eilish, vincitrice di un premio Oscar e di numerosi Grammy, per la prima volta nella sua carriera porterà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo il film concerto di una sua formidabile performance live. L’appuntamento è per venerdì 27 gennaio alle 20.00, quanto i fan potranno assistere a BILLIE EILISH LIVE AT THE O2, un evento mozzafiato ripreso all’O2 di Londra in versione cinematografica 4K con audio Dolby Atmos. Il film sarà in programma al Visionario e la prevendita dei biglietti (intero €15, ridotto €13) è attiva online e presso la cassa del cinema.

L’inedita versione di questo avvincente film concerto conduce gli spettatori attraverso un viaggio visivo seducente, nel cuore del Happier Than Ever, The World Tour di Billie Eilish che ha battuto ogni record di spettatori. L’artista americana ha dichiarato: “Ho sempre desiderato realizzare un film musicale che catturasse veramente l’energia di uno spettacolo dal vivo. Questi ultimi 16 mesi sono stati speciali per me: son tornata a viaggiare, a esibirmi dal vivo e a condividere le mie esperienze con tante persone straordinarie in tutto il mondo. Questo film è un’esperienza visiva live e un ricordo per tutti noi. Celebra tutto ciò che amo di questo tour e, soprattutto, tutti coloro che sono venuti a vedermi. Questo è il mio ringraziamento”.

Diretto da Sam Wrench, che ha ripreso il concerto con 20 videocamere digitali full-frame con cinematic glass, questo evento straordinario fonde l’intera performance del concerto e momenti intimi e indimenticabili tra Billie e il suo pubblico. In poco più di 105 minuti, il film-concerto propone 27 canzoni, tra cui i successi e i brani preferiti dai fan come Bad Guy, Bury a Friend, Happier Than Ever e Everything I Wanted.