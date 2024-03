HAUSER live sabato 6 luglio a Villa Manin

Conta 1 miliardo di visualizzazioni su Youtube, oltre 100 milioni di ascolti su Spotify, ha 10 milioni di follower su Facebook e 4 milioni su Instagram, HAUSER è l’iconico violoncellista croato, uno dei più amati musicisti strumentali del nuovo millennio, in grado di far convivere la musica classica con la musica contemporanea.

Dopo il successo planetario per dieci anni con i 2Cellos, assieme all’amico e collega Luka Sulic, anche la carriera solista di HAUSER ha segnato subito diversi record: dal debutto del suo primo album (Classic) in vetta alla classifica di Billboard all’ultimo tour mondiale, che lo scorso inverno ha riempito tutte le principali arene europee e ora si appresta a riempire le arene in Australia e negli USA.

Accompagnato da una straordinaria Big Band, in estate HAUSER tornerà in Europa suonando in alcuni dei più belli e prestigiosi luoghi del vecchio continente e proprio oggi annuncia l’unico esclusivo concerto in Italia: si terrà sabato 6 luglio in Friuli Venezia Giulia a Villa Manin, il celebre complesso architettonico che, dopo quello di Nile Rodgers & Chic, mette dunque a segno un altro importante annuncio e torna al centro della scena musicale nazionale e internazionale.

I biglietti per il concerto di HAUSER – organizzato da VignaPR e FVG Music Live, in collaborazione con Erpac FVG e PromoTurismoFVG – saranno in vendita a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 27 marzo online su Ticketone.it, nei punti vendita autorizzati Ticketone e sul circuito internazionale Eventim.si, vista l’attesa presenza di migliaia di spettatori stranieri.

Dall’Adagio di Albinoni a Caruso di Lucio Dalla, dalla Serenade di Schubert al Nessun Dorma di Puccini, dall’Ave Maria all’Hallelujah, dal Fantasma dell’Opera allo Schiaccianoci, dal Pirata dei Caraibi a Game of Thrones: “quando un brano musicale tocca il mio cuore, so che toccherà anche quello del pubblico” è uno dei mantra della rockstar mondiale del violoncello.

La passione per il suo strumento e l’energia straordinaria che sprigiona durante ogni performance sono gli elementi caratterizzanti del suo percorso: un concerto di HAUSER è un’esperienza indimenticabile per chi ama la musica e il romanticismo.

HAUSER

“Rebel with a Cello Tour”

SABATO 6 LUGLIO 2024 (inizio ore 21:00)

VILLA MANIN – CODROIPO (UD)

Platinum € 80,00 + dp

Gold € 75,00 + dp

Silver € 65,00 + dp

Poltronissima € 52,00 + dp

Poltrona € 43,00 + dp

Posto in piedi € 34,00 + dp

