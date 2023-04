I 4 uffici più belli del mondo: quali sono

Le più grandi compagnie del mondo non solo si danno battaglia sul mercato ma adesso competono anche per avere l’ufficio di design più bello progettato dai principali archistar del pianeta. Ecco allora quali sono secondo noi i 4 uffici che si distinguono nel panorama per attenzione al dipendente e al suo benessere.

1. Google

L’elenco degli uffici più belli dove lavorare non poteva che iniziare dalla sede di Google. Si parla però della sede di Londra dove gli uffici sono stati progettati ponendo grande attenzione alla salute del lavoratore. Gli spazi colorati riprendono elementi iconici della terra in cui si trova, partendo dalle classiche cabine telefoniche dove trovare tutto il materiale per l’ufficio come pennarelli e correttori fino alle sedie a sdraio coloratissime di Brighton Beach.

È proprio vero che nelle sedi di Google gli spazi relax dei lavoratori sono a tutto un altro livello, diventando un esempio per progettare gli uffici del futuro. immancabile è il tavolo da ping pong poiché pare che il gioco stimoli la creatività, aiuta ad affrontare i problemi da un altro punto di vita e rafforzare il team.

2. TripAdvisor

La sede centrale di TripAdvisor si trova negli Stati Uniti, più precisamente nello stato del Massachusetts. I tre edifici più piani sono disposti a U e si affacciano su una piazza centrale dove si trova una grande scalinata. I dipendenti possono sistemarsi all’aperto per prendersi una pausa consumare il loro pranzo, anche con famigliari e amici poiché lo spazio è aperto a tutto.

Trascorrere un po’ di tempo all’aria aperta facendo anche il pieno di vitamina D derivante dai raggi solari ha ottimi risvolti sull’umore dei dipendenti del colosso di recensioni. È anche un spazio dedicato agli incontri e che favorisce lo scambio di idee perché ogni lavoratore possa sentirsi importante, ascoltato, parte del progetto aziendale.

3. Bloomberg

Nella lista degli uffici più belli al mondo, non poteva mancarne uno che pone grande attenzione al risparmio energetico grazie all’adozione di sistemi innovativi e all’avanguardia. È il caso dell’ufficio di Bloomberg Institute a Londra firmato da Foster che punta all’autosufficienza energetica e maggiore sostenibilità in ogni ambito. Situato in un edificio storico, il progetto ha voluto puntare a valorizzare gli elementi già presenti e includere soluzioni più green.

Riduzione dell’energia grazie all’illuminazione Led più efficiente, riutilizzo e riciclo dei rifiuti prodotti, ottimizzazione dei sistemi di ventilazione, compensazione della CO2 prodotta: sono solo alcune delle principali idee messe in campo per rendere più rispettosa dell’ambiente una grande sede centrale.

4. Mars Italia

L’ufficio di Mars Italia è stato uno dei primi al mondo a permettere ai dipendenti di portare sul posto di lavoro il loro amico a 4 zampe. All’inizio si poteva fare un solo giorno l’anno ma poi la possibilità è stata estesa ad ogni momento della giornata perché i primi esperimenti hanno dato i loro frutti. Gli animali aiutano a vivere meglio e anche lavorare meglio con il sorriso in faccia. Sono una compagnia che rassicura e aiuta ad alleviare lo stress lavorativo.