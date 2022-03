Il chitarrista americano Steve Vai il Venerdì 1 luglio 2022 a Udine

Dopo diversi anni di assenza dai palchi italiani, il leggendario Steve Vai, chitarrista, compositore, produttore discografico e cantante statunitense, torna in tour per presentare il suo ultimo lavoro discografico dal titolo “Inviolate”. Conosciuto e amato in tutto il mondo, Steve Vai sarà il grande ospite della rassegna Udine Vola, nel concerto evento, unico in tutto il Nordest, in programma venerdì 1 luglio al Castello di Udine (inizio alle 21.30). I biglietti per il concerto, organizzato Zenit srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, Comune di Udine e Barley Arts, e inserito nel calendario di Udine Vola e UdinEstate, saranno in venditaon line su www.ticketone.it e in tutti i punti vendita del circuito Ticketone a partire dalle 11.00 di mercoledì 2 marzo. Tutte le info su www.azalea.it .

Considerato da molti il più grande chitarrista di tutti i tempi, nei suoi oltre quarant’anni di carriera Steve Vai ha venduto oltre 15 milioni di dischi, vinto tre Grammy Awards e registrato con leggende quali Frank Zappa, David Lee Roth, Whitesnake e moltissimi altri. Vai ha inoltre preso parte a diversi progetti come G3 (con lineup che hanno di volta in volta incluso Joe Satriani, John Petrucci, Eric Johnson, Yngwie Malmsteen e Steve Lukather) e il supergruppo Generation Axe formato insieme a Zakk Wylde, Yngwie Malmsteen, Nuno Bettencourt e Tosin Abasi. È anche autore del libro di teoria musicale Vaidology: Basic Music Theory for Guitar Players (Hal Leonard).

Nel nuovo progetto live Vai sarà accompagnato dai collaboratori di lunga data quali Dave Weiner (chitarra, tastiere), Philip Bynoe (basso) e Jeremy Colson (batteria). Per Vai «È straordinario realizzare che dopo tre anni senza portare sul palco il nostro spettacolo ora questo momento è finalmente all’orizzonte, e inizieremo il viaggio in Europa quest’estate. Posso già pregustare il ritorno on the road e gli spettatori entusiasti che incontreremo.». Lo scorso 18 gennaio Favored Nations / Mascot Label Group ha pubblicato il suo ultimo lavoro in studio intitolato “Inviolate”, che uscirà anche in formato LP il 18 marzo.

Fra i grandi concerti già annunciati nel calendario estivo del Castello di Udine troviamo quelli della leggenda del progressive rock Steve Hackett (29 luglio), del compositore e pianista Giovanni Allevi (11 agosto) e live del cantautore britannico James Morrison (2 settembre). Biglietti in vendita, info su www.azalea.it .