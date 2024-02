Il Far East Film cerca volontari. Candidati entro il 22 marzo

Il conto alla rovescia del FEFF 26 ha già iniziato a ticchettare (i riflettori internazionali resteranno accesi dal 24 aprile al 2 maggio 2024) ed è giunto ancora una volta il momento di “allargare la famiglia”: fino al 22 marzo, infatti, si potranno inviare le candidature per partecipare al festival come volontari.

Anni e anni di FEFF, anni e anni di volontari impegnati in prima linea: chi al Teatro Nuovo, chi al Visionario, chi nelle numerose “asian zone” del centro storico. Un piccolo esercito di ragazze, ragazzi, donne e uomini! Del resto, non è vero che tutti i festival si assomigliano: lavorare per il FEFF significa lavorare dentro un’atmosfera pop, informale, divertente e significa pure condividere gli stessi spazi con migliaia di persone che arrivano a Udine dai quattro angoli del mondo.

Un’esperienza viva (l’italiano, l’inglese e le lingue asiatiche si sovrappongono!), colorata e fuori dal comune per chi ha voglia di mettersi in gioco e di fare qualcosa di nuovo. Per chi ha voglia di imparare e di confrontarsi.

Ricordiamo che tutti volontari del FEFF 26 riceveranno un attestato di partecipazione (valido anche per i crediti scolastici per PCTO e per tirocini universitari) e, turni permettendo, potranno guardare gratuitamente i film in programma.

Tutte le info sono disponibili sul sito ufficiale www.fareastfilm.com e sui profili social del festival.