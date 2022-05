Il grande ciclismo arriva a San Daniele. We Like Bike Criterium martedì 31 maggio 2022

Il 31 maggio alle ore 19.00 torna a San Daniele del Friuli il grande ciclismo. Come nella edizione zero del 2019, quando arrivarono Vincenzo Nibali, Elia Viviani, Giulio Ciccone, Valerio Conti, Fausto Masnada e tanti altri, la cittadina del prosciutto ospiterà di nuovo, dopo due anni di cancellazione forzata causa pandemia, il meglio del ciclismo a due giorni dalla conclusione del Giro di Italia – che quest’anno termina il 29 maggio a Verona – per una competizione serale tra le vie del centro storico di San Daniele; il circuito che si snoderà su 1400 metri toccherà Piazza Duomo, Via Garibaldi, Via Carso, Via del Colle, Via Sottomonte, Piazza IV Novembre, Via Umberto I, per concludersi in Piazza Duomo. Molti i grandi nomi nella rosa di atleti partecipanti che in tutto saranno una trentina e tra questi vale la pena citare Nibali, campione che non ha bisogno di presentazioni e che nel suo palmarès può vantare – come pochi altri grandi – la conquista di tutti e tre i grandi giri: Vuelta a España (2010), Giro d’Italia (2013 e 2016) e Tour de France (2014). E poi ancora Ciccone, Dainese, Oldani, Formolo, Pozzovivo, Consonni, i friulani De Marchi, Cimolai, Milan e tanti altri.

We Like Bike Criterium Città di San Daniele è solo il primo di una serie di eventi che il Consorzio We Like Bike dedicherà a tutti gli appassionati della bicicletta nel corso dell’estate sandanielese. E’ infatti previsto per il 19 giugno prossimo il convegno dell’AVI (Associazione Italiana Velocipedi) che sfilerà tra le vie del centro con le sue bici d’epoca (alcune antiche di più di cento anni) e altre sorprese arriveranno da qui alla fine di agosto.