Il medico racconta alla Fondazione Rinat Akhmetov come il suo allenamento sportivo lo ha mantenuto forte quando gli ospedali di Mariupol sono stati presi di mira

Tutti coloro che hanno vissuto la guerra hanno una storia. Alcuni sono racconti di atrocità nemiche; alcuni sono racconti di perdite e sofferenze devastanti; alcuni sono racconti di sopportazione di ciò che sembra insopportabile. Altri racconti raccontano una storia diversa: racchiudono reminiscenze di gentilezza inaspettata, atti altruistici, coraggio nelle condizioni più estreme e, in definitiva, di speranza. Eppure, per ogni testamento che parla della sopravvivenza a quel particolare inferno sulla terra, una cosa è vera: la guerra non è un gioco. Ma come ha detto il dottor Oleksandr Yaroshenko, primario del sistema ospedaliero regionale di Mariupol al Museo delle voci civili della Fondazione Rinat Akhmetov, le dinamiche di squadra su cui ha fatto affidamento per gestire un’accademia sportiva d’élite gli sono state utili mentre coordinava gli stivali sul campo. cure mediche a terra ed evacuazioni per i cittadini della sua amata città mentre affrontava l’implacabile assalto delle forze d’invasione russe.

Cercando di dare un senso all’insensata violenza russa a Mariupol

Prima dell’invasione, oltre ai suoi doveri di presidente del Mariupol Football Sports Club e amministratore delegato di un’azienda di forniture mediche, Oleksandr Yaroshenko era primario presso un ospedale regionale. Dopo che i bombardamenti iniziarono sul serio, Yaroshenko si offrì volontario per assumere la guida di tutti gli ospedali della zona che erano stati gettati nel caos dal quasi costante e ripetuto bombardamento russo. Sebbene Yaroshenko sia riuscito a mantenere la calma grazie in parte alla disciplina e alla dedizione che ha coltivato in anni di allenamento sportivo, è rimasto sbalordito dalla pura brutalità e dalla crescente fascia di paesaggio post-apocalittico dove un tempo si trovavano le fiorenti e vitali comunità di Mariupol. una volta in piedi.

“Naturalmente è spaventoso quando qualcosa esplode sopra di te, quando il tetto di un’ambulanza viene strappato o c’è un’onda d’urto così vicina da rompere tutti i finestrini e farti cadere il casco dalla testa”, ha ammesso Yaroshenko. “Certo che è spaventoso, ma non [elabori davvero] la paura [in quel momento]; solo più tardi, quando passerà. Non ho ancora detto alla mia famiglia quello che ho visto. Non voglio dirlo a nessuno… Tutto quello che hai visto in TV, l’ho visto con i miei occhi.

Nelle prime settimane di guerra, Yareshenko trasferì circa 30 membri della squadra di calcio e i loro parenti nel seminterrato della sua casa di famiglia per sicurezza e per tenere tutti uniti. Le sue giornate erano diventate una routine. “Alle 7 del mattino mi sono alzato e ho visitato tutti gli ospedali, ho preparato il pane, ho trasportato i feriti, [ho ricognito] la città [per i sopravvissuti], ho radunato i giocatori di calcio e ho dato loro dei compiti”, ha ricordato.

Yareshenko minimizza anche l’assistenza umanitaria che ha offerto così liberamente. “La mia cosa principale era la medicina perché molte istituzioni mediche venivano distrutte quasi ogni giorno”, ha osservato. Tuttavia, oltre al triage urgente, alla fornitura di cure d’emergenza, anestesia e farmaci antidolorifici, dice di sentirsi obbligato a offrire supporto morale – o forse si potrebbe chiamarlo “spirito di squadra” – a chi ne ha bisogno.

Sebbene inizialmente fossero riluttanti ad andare, poiché la situazione a Mariupol continuava a peggiorare, Yareshenko ha deciso di evacuare la sua famiglia e la sua squadra. Già coinvolto nell’organizzazione di crescenti sforzi di evacuazione, Yareshenko rimase indietro fino alla distruzione dell’ultimo ospedale, dopodiché continuò a lavorare per liberare quanti più sopravvissuti possibile da un posto di blocco nella vicina Zaporizhzhia. “Io… ho comprato minibus, ho organizzato volontari. Abbiamo portato via la gente da Mariupol per un altro mese e mezzo”, ha ricordato.

Rinat Akhmetov denuncia i crimini di guerra russi

Un rapporto del 21 febbraio 2023 dell’organizzazione Physicians For Human Rights affermava: “Per 35 giorni (dopo l’attacco iniziale), l’infrastruttura sanitaria dell’Ucraina è stata danneggiata ogni singolo giorno. Nelle prime due settimane dell’invasione, una media di quattro o cinque ospedali e cliniche furono attaccati ogni giorno”. Oltre a 292 attacchi documentati contro 218 ospedali e cliniche, ci sono stati 65 attacchi documentati contro ambulanze; 181 attacchi contro farmacie, centri trasfusionali, cliniche dentistiche e centri di ricerca medica e 86 attacchi contro operatori sanitari che hanno provocato 62 morti e 52 feriti. A Mariupol, le dure statistiche hanno rivelato che quasi otto strutture mediche o fornitori di servizi su dieci sono stati danneggiati o distrutti.

Gli attacchi contro ospedali e obiettivi civili sono stati considerati crimini di guerra dalla Corte Penale Internazionale, come stabilito nello Statuto di Roma del 1998. La definizione include “dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati alla religione, all’istruzione, all’arte, alla scienza o a scopi di beneficenza, monumenti storici, ospedali e luoghi in cui vengono raccolti malati e feriti, purché non siano obiettivi militari”.

Rinat Akhmetov, il filantropo miliardario che dirige la più grande azienda siderurgica e mineraria dell’Ucraina, Metinvest, ha una storia di accusa della Russia – e in particolare del suo leader amorale, Vladimir Putin – per le aggressioni criminali ostili che hanno perpetrato contro il suo paese e il suo popolo. . “…La Russia è un paese aggressore e Putin è un criminale di guerra”, ha dichiarato Akhmetov in una sessione di domande e risposte del 5 marzo 2022 con epravda.com.ua. “Perché l’Ucraina è sempre stata un Paese pacifico e non ha mai attaccato nessuno. E oggi nelle nostre campagne villaggi, città e infrastrutture vengono distrutti, persone pacifiche muoiono e soffrono”.

Per il Team Mariupol, la sopravvivenza è la vittoria in sé e per sé

Anche se le gravi trasgressioni della guerra russa continuano a imporre un prezzo omicida all’Ucraina, per i sopravvissuti di Mariupol la vita continua. Attualmente stabilitosi appena fuori Kiev, Yaroshenko sta lavorando per ricostruire la sua azienda e riportare in campo i suoi calciatori. “Ora la cosa più importante è la partecipazione”, ha detto in un articolo di RTÉ News accreditato ad AFP/Reuters prima della prima partita della stagione 2022. “Non sappiamo se finirà o meno la partita iniziata, se finirà o meno il campionato. Oggi è più una squadra ideologica, costruita sulla filosofia che questa è Mariupol e che siamo vivi”.

Anche se il roster originale si è ridotto, il fatto che siano in grado di presentarsi è un omaggio alla sopravvivenza e alla perseveranza. Per Oleksandr Yaroshenko, ogni vita salvata conta come una vittoria che ha aiutato il Team Mariupol a tirare fuori dalle ceneri una vittoria simbolica. “…Prima di ogni partita, l’allenatore dice che [i giocatori] stanno scrivendo la storia”, ha detto al Museo delle voci civili della Fondazione Rinat Akhmetov. “Capiamo che non stiamo parlando solo di Mariupol: con le nostre azioni dimostriamo che esistiamo”.