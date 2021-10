Il varo di Barcolana53, verso nuove rotte in mare e a terra

Con la tradizionale cerimonia dell’alzabandiera, svoltasi venerdì 1 ottobre alle 12, Barcolana53 presented by Generali è ufficialmente iniziata. Nella sede della Società Velica di Barcola e Grignano e al suono della fanfara, il guidone sociale, la bandiera italiana e quella europea sono state issate a riva, e ora la grande festa può entrare nel vivo.

“Abbiamo lavorato un anno – ha commentato il presidente della Società Velica di Barcola e Grignano Mitja Gialuz – per arrivare a oggi, a questo varo di Barcolana53 presented by Generali. Un’edizione che rinnova la tradizione, ma ci conduce verso nuove rotte in mare e a terra. In un giorno solo, oggi, Barcolana ritorna e Barcolana si rinnova: il primo traguardo raggiunto è vedere così tante imbarcazioni che si stanno organizzando e arrivano da tutta Europa. Abbiamo velisti in rappresentanza di venti Paesi ed è un onore per noi. Grazie al grande equipaggio della Barcolana, ai soci della SVBG, alle Istituzioni, agli sponsor e a tutti i velisti che parteciperanno a questa edizione. Sarà una Barcolana a colori, dopo il grigio del Covid”.

CONVEGNO IN CAPITANERIA DI PORTO – Venerdì pomeriggio, su iniziativa della Guardia Costiera di Trieste, si è tenuto il primo appuntamento istituzionale, il convegno “Trieste Marittima tra passato e presente”, che ha segnato l’avvio delle nuove rotte di questa edizione, rimarcando la storia e il ruolo centrale di Trieste nella storia della marineria italiana. L’evento ha unito persone appassionate di mare, che sul mare hanno costruito un’economia, e che guardano assieme a un futuro che oggi più che mai passa dal mare ed è legato al mare.

In mare, con Bora in fase di calo, si sono disputate le prime prove dei Melges24 e della Portopiccolo Maxi Race.

MELGES 24 @BARCOLANA – Organizzata in partnership con la Società Triestina Sport del Mare, la prima giornata ha visto tre prove disputate su percorso a bastone: in testa nella classifica provvisoria Melgina di Paolo Brescia per lo Yacht Club Italiano (Simon Sivitz Kosuta, Jas Farneti, Riccardo Tonini, Jan Bassi) con due primi e un secondo posto, seguito da Skorpios di Alberto Venuti (Antonio Masoli, Andrea Micalli, Tito Rodda, Francesco Zovi – primi provvisori della categoria Cotinthian con un quarto, un quinto e un settimo posto) e da Arkanoé by Montura di Sergio Caramel (Portodimare).

PORTOPICCOLO MAXI RACE 2021 @BARCOLANA – A Portopiccolo, dopo il briefing concorrenti, gli sei scafi della Portopiccolo Maxi Race @Barcolana si sono misurati in una regata a triangolo di 9 miglia. Vento leggero in partenza con 10-12 nodi scesi poi a 6. Domani in programma una nuova prova sulle boe, mentre domenica la regata si disputa nell’abito della 50.a edizione della Bernetti, organizzata dalla Società Nautica Pietas Julia. Sei gli scafi in regata,in ordine di arrivo: Arca Sgr di Furio Benussi, Anywave-Safilens di Alberto Leghissa, Anemos di Marco Bono, E-Vai di Gabriele Lualdi, Pegaso di Massimo Boccolini, Brava di Francesco Pison.

Nel pomeriggio la parte centrale del Villaggio Barcolana è stata aperta al pubblico: la piazza dell’Unità ospita i Gold Sponsor e le Istituzioni, l’Infopoint che vede la presenza istituzionale del presenting partner Generali con il progetto Women in Sailing e la lounge Prosecco Doc arredata da Calligaris. La parte centrale del Villaggio apre domani dalle 10 alle 22.30, domenica dalle 10 alle 21.30, da lunedì a mercoledì prossimo dalle 12 alle 20. A seguire, giovedì 7 ottobre con orario 10-22, venerdì 8 e sabato 9 con orario dalle 10 alle 23 e domenica 10 dalle 9 alle 20.

BARCOLANA YOUNG – Di “piccolo” Barcolana Young ha solo l’età dei timonieri, nati tra il 2006 e il 2012. Per il resto, è un grande evento, ricco di entusiasmo, di competizione e di voglia di divertirsi. Ai giovani velisti della Classe Optimist spetta anche quest’anno il compito di inaugurare la settimana di regate organizzate dalla Società Velica di Barcola e Grignano, scendendo in acqua dal Molo IV – base operativa dell’evento supportato da Fondazione CRTrieste, e garantendo al pubblico il colpo d’occhio di centinaia di “giovani vele” poco lontano da piazza Unità d’Italia. Sono 220 i giovani velisti iscritti all’evento, provenienti da 24 circoli velici e in rappresentanza di cinque Paesi, compresa una squadra ucraina, una slovacca e una greca. Il programma prevede per sabato mattina il briefing (in streaming sulla pagina Facebook di Barcolana) e quindi le prime prove in mare sia per Cadetti che per Juniores. Il meteo è positivo, con regime di brezza perfetto per le regate dei giovanissimi.

COOP A BARCOLANA – Coop propone ai visitatori attraverso il suo stand una esperienza immersiva simulando la vita da pesce assediato dalle plastiche, installa sulla Riva Mandracchio uno degli ultimi Seabin (cestini acchiappa rifiuti) della campagna “Un mare di idee per le nostre acque” volta al recupero in mare di tonnellate di plastiche e gareggia nella regata più grande d’Europa con due team: il professionale Anywave (già partner della campagna e promotore della figura del Responsabile Ecologico di bordo) e il primo equipaggio composto esclusivamente da addetti di punto vendita o responsabili di vari settori, tutti rigorosamente dipendenti Coop capitanati dal primo italiano vincitore della Mini Transat Ambrogio Beccaria.



LA BARCOLANA CON LA POLIZIA POSTALE PER UNA NAVIGAZIONE SICURA – La Sala Luttazzi del Magazzino 26 ospita nella mattina del 6 ottobre (9.30 – 11.30) un incontro dedicato agli studenti delle scuole medie inferiori e del biennio delle superiori che ha come obiettivo formare i ragazzi a una corretta navigazione online. L’evento è organizzato insieme dal Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni FVG e dalla Direzione scolastica regionale. Testimonial d’eccezione, una rappresentativa di atleti regionali partecipanti alle Olimpiadi e alla Paralimpiadi di Tokio. Sarà possibile seguire l’evento in streaming.