Inaugurato il North East Bike Festival

“La bicicletta sta diventando un elemento di grande valore per il nostro territorio, racchiuso in pochi chilometri tra mare e Carso e il North East Bike Festival ben si inserisce nelle strategie di sviluppo turistico di Monfalcone, che offre tante opportunità: dallo sport, alla cultura, alla sua identità storica ”. Lo ha affermato il Sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint, all’inaugurazione della III edizione della manifestazione, presenti i Consiglieri regionali Giuseppe Nicoli e Antonio Calligaris, l’assessore alla Cultura, Luca Fasan, e altre autorità.

“Vivere Monfalcone è anche questo”- ha detto il Sindaco Cisint, ringraziando l’organizzatore Lorenzo Orlando, gli Sponsor e le tante attività commerciali che hanno aderito all’iniziativa delle vetrine a tema – “e la città è pronta ad esser protagonista nella valorizzazione della mobilità con la bicicletta promossa dalla Regione Friuli Venezia Giulia”.

“Questa iniziativa” – ha sottolineato il Consigliere regionale Nicoli – “è il frutto del lavoro di questa amministrazione comunale fin dal suo insediamento ed è perfettamente in linea con la filosofia del piano regionale delle piste ciclabili. Dopo il piano della ciclabilità – ha aggiunto il Consigliere regionale Calligaris – stiamo lavorando alla gestione dei percorsi bike, con la creazione di arene o bike park su tutto il territorio regionale e Monfalcone è un punto di riferimento”.

Nell’illustrare il programma delle due giornate, il general manager del North East Bike Festival Lorenzo Orlando ha ricordato che la popolare “Carsica d’A-Mare” viene proposta sia al sabato che la domenica, con una prima partenza per bike e mtb alle ore 10.30 per il “Trincee Tour” e “Spiaggia Tour” di 24 chilometri o solo per il “Trincee Tour” di 12 chilometri; seconda partenza alle ore 12.00 per lo “Spiaggia Tour” di12 Km per citybike”. (Iscrizioni euro 5,00 entro le ore 10.00 presso l’Infopoint situato in Piazza della Repubblica)

Domenica 16 maggio, con partenza unica alle ore 10.00 da piazza della Repubblica, è in programma il “Carso bike tour”, un day tour non competitivo di 25 o 50 chilometri riservato a ebike e mtb, su percorsi carsici attraversando i siti monfalconesi della Grande Guerra, entrando nel Carso triestino e/o goriziano.

Sempre nelle due giornate, dalle 09.30 alle 17.30, sono disponibili test di ebike gratuiti di 30 minuti sui percorsi sterrati del Carso monfalconese, con il supporto delle guide mtb di Rete Bike FVG e degli espositori presenti. Un’altra novità è visibile nella vicina piazza Unità d’Italia dove, nelle due giornate, è possibile visitare dalle ore 09.30 alle ore 18.30 l’ “History Bike”, mostra di bici storiche, con annesso mercatino compro/vendo organizzata con l’Associazione Gino Bartali.

In piazza della Repubblica, oltre la popolare Pumptruck, il campione italiano Alex Barbero si esibisce nell’area free style con vari spettacoli al giorno (su prenotazione all’Infopoint, massimo 100 persone sedute).

Nella zona Taxi, in via Rosselli, sono presenti espositori di prestigiose aziende del mondo bike con possibilità di noleggio.

Per i più piccoli è proposto il “Baby Bike Promo”, un circuito con scuola bike under 5 e con simulatori under 12, grazie alla collaborazione della Polizia Locale di Monfalcone. Si ricorda infine il concorso vetrine, che coinvolge come ogni anno gli esercizi commerciali di Monfalcone per l’allestimento di vetrine a tema (una cinquantina), con premiazione delle due più belle.