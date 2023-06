Incontri con l’autore e con il vino a Lignano

Nozze d’argento per Lignano Pineta e gli Incontri con l’autore e con il vino: dal 15 giugno fino al 7 settembre si festeggia nella località balneare la venticinquesima edizione della storica rassegna enoletteraria promossa dall’Associazione Lignano nel Terzo Millennio presieduta da Giorgio Ardito, e curati dallo scrittore Alberto Garlini, dal tecnologo alimentare Giovanni Munisso edall’enologo Michele Bonelli.

Quindici appuntamenti, sempre alle 18.30 a ingresso libero al PalaPineta nel Parco del Mare, proprio nel cuore di Lignano Pineta. Protagonisti alcuni dei maggiori protagonisti della scena letteraria nazionale: Matteo Bussola, Antonio Caprarica, Cristina Cassar Scalia, Mauro Corona, Carlo Cottarelli, Enea Fabris, Enrico Galiano, Nicolò Gambarotto, Antonio Manzini, Gian Paolo Polesini, Natasha Stefanenko, Chiara Valerio, Marcello Veneziani. E inoltre due letture sceniche proposte dal Teatri Stabil Furlan: La stilo di Hemingway eTito Maria al viôt il mâr.

Incontri d’autore per vini d’autore, per un vero connubio fra letteratura e gusto: la rassegna vuole infatti dare una risposta alla crescente domanda di cultura espressa dai turisti e alla curiosità di conoscere meglio i vini tipici del Friuli Venezia Giulia.

Al termine di ogni presentazione dei libri, l’illustrazione e la degustazione di un vino prodotto nella nostra regione. Le aziende per il 2023 sono: Azienda Agricola Muzic, Azienda Agricola Petrucco, Tenuta Pribus, Azienda Agricola Scarbolo Sergio, Società Agricola Colutta Giorgio, Società Agricola Principi di Porcia e Brugnera, Azienda Vinicola Marco Felluga, Azienda Agricola Elio, Azienda Vini Paolo De Lorenzi, Cantina I Magredi, Società Agricola I Comelli, Società Agricola Lorenzonetto Cav. Guido, Azienda Agricola Bracco, Diamo un taglio alla sete, Azienda Agricola Obiz e Azienda Agricola Colmello di Grotta.

Il primo appuntamento degli Incontri con l’Autore e con il vino giovedì 15 giugno con la presentazione di Lignano: ti racconto (la Nuova Base Editrice), una raccolta di racconti brevi ambientati nella città balneare frutto dell’estro narrativo dei partecipanti al corso di scrittura creativa organizzato dall’Associazione Lignano nel Terzo Millennio e curati da Alberto Garlini.

Segue la presentazione di Top Vini Friuli Venezia Giulia 2023 con l’editore Nicolò Gambarotto, una guida nata proprio per orientare i consumatori nella scelta tra i tanti vini prodotti da eccellenti aziende vitivinicole grandi e piccole del Friuli Venezia Giulia.

Due i vini in abbinamento, offerti dalla Azienda Agricola Muzic di San Floriano del Collioe Azienda Agricola Petrucco di Buttrio.

Giovedì 22 giugno Enea Fabris presenta Storie… che raccontano la storia, dovel’autore va a ruota libera con ricordi della sua giovinezza vissuta a Ronchis, per poi raccontare le origini di Lignano fino ai tempi nostri, un completamento del precedente libro “Dalla sabbia … all’Oro”. Il vino in abbinamento è offerto dalla Tenuta Pribus di Bagnaria Arsa.

Con l’intreccio di due storie – largamente autobiografiche e ad alto tasso thrilling – Natasha Stefanenko racconta nel libro Ritorno nella città senza nome (Mondadori) l’anima di un paese grande, inquieto e disorientato, l’Urss degli anni Novanta, che vive la fine di consolidate certezze e anche la dirompente irruzione di nuove libertà. Lo presenta al PalaPineta giovedì 29 giugno, con in abbinamento un vino dell’Azienda Agricola Scarbolo Sergio di Cividale del Friuli.

Giovedì 6 luglio Un buon posto in cui fermarsi (Einaudi), il nuovo commovente romanzo di Matteo Bussola. A volte la vita ci colpisce fino ad abbatterci. E se invece di rialzarci, provassimo a guardare il mondo con gli occhi di chi è a terra? Forse proprio la resa può regalare un’inaspettata felicità.

La Società Agricola Colutta Giorgio di Manzano propone alla fine un brindisi un suo vino.

Siamo tutti abituati all’esperienza di premere un tasto e vedere qualcosa accadere. Il verbo della scienza è provare, quello di tecnologia e religione è credere. La religione si interessa della salvezza dell’anima nei cieli e la tecnologia della conservazione dei dati nel cloud.

Giovedì 13 luglio Chiara Valerio lo spiega al pubblico presentando il suo libro La tecnologia è religione (Einaudi), accompagnata dal vino della Società Agricola Principi di Porcia e Brugnera diPorcia e Azzano Decimo.

Giovedì 20 luglio torna a Lignano Antonio Caprarica con il suo Carlo III. Il destino della corona (Sperling & Kupfer). Uscito in occasione dell’incoronazione di Carlo III e della consorte Camilla, il 6 maggio 2023, il nuovo libro di Antonio Caprarica ci mostra un sovrano a due facce: il culto del passato e la lungimiranza sull’ambiente, una vita tra i lussi e l’attenzione ai più deboli, la determinazione di un uomo che ha ottenuto il lieto fine salendo al trono al fianco della donna che ha sempre voluto come sua regina.

Propone il vino l’Azienda Vinicola Marco Felluga di Gradisca di Isonzo.

Chi non conosce il vicequestore Rocco Schiavone? Giovedì 27 luglio lo ritroveremo nelle pagine di ELP (Sellerio), l’ultimo giallo di Antonio Manzini, che ruota attorno all’Esercito di Liberazione del Pianeta. Il vicequestore Rocco Schiavone si interessa a questo gruppo che compie azioni audaci per difendere gli animali, ma presto si trova coinvolto in un misterioso omicidio legato al gruppo. Dopo la presentazione, l’assaggio di un vino dell’Azienda Agricola Elio di Cividale del Friuli.

Venerdì 28 luglio il Teatri Stabil Furlan propone la lettura scenica in friulano La Stilo di Hemingway. Dall’omonimo testo originale di Pietro Spirito, la pièce in “marilenghe” nella traduzione di Stefano Montello, prende voce con gli attori Massimo Somaglino, Fabiano Fantini e gli accompagnamenti alla chitarra di Leo Virgili. Si brinda poi con l’Azienda Vini Paolo De Lorenzi di Pravisdomini.

Scontenti non vuol dire infelici, malinconici o inquieti. Esistono trattati e una vasta letteratura sull’infelicità, mentre poco o nulla si è scritto dello scontento. Per comprendere da dove nasce e dove conduce, indagandone ragioni, forme e sbocchi, Marcello Veneziani nel suo libro Scontenti. Perché non ci piace il mondo in cui viviamo (Marsilio) compie un viaggio nel malessere che ci corrode, ci fa sentire continuamente inappagati. Lo presenta a Lignano giovedì 3 agosto e al termine i vini della Cantina I Magredi di Domanins.

Giovedì 10 agosto la vicenda semiseria di un giovane nobile nato povero per colpa della Storia: Gian Paolo Polesini presenta Polle. Il figlio unico (Orto della Cultura). Il libro è perlopiù un’esplorazione ironica sull’ingessato mondo dei titolati che inizia dalla metà del Novecento e risale i decenni fino al Terzo Millennio in un continuo flashback temporale. Brindisi finale con la Società Agricola I Comelli di Nimis.

Due nipoti e un nonno sui sentieri dei boschi: è Le cinque porte (Mondadori), l’ultimo romanzo di Mauro Corona che si rivolge a un pubblico di tutte le età. L’immancabile appuntamento agli incontri con l’autore e con il vinoè giovedì 17 agosto. Il vino è offerto dalla Società Agricola Lorenzonetto Cav. Guido di Latisana.

Giovedì 24 agosto torna a Lignano Enrico Galiano con Geografia di un dolore perfetto (Garzanti). Con la sua inconfondibile delicatezza, l’autore ci regala una prova di narratore maturo con una storia avvincente e coinvolgente. Una storia che, pagina dopo pagina, diventa sempre più la storia di tutti noi. Il vino in abbinamento è dell’Azienda Agricola Bracco di Brazzano di Cormons.

Venerdì 25 agosto il Teatri Stabil Furlan presenta la lettura scenica in friulano Tito Maria al viôt il mâr, tratta dal racconto di Tito Maniacco di una delle prime edizioni di Lignano: ti racconto. Traduzione in lingua friulana di Tarcisio Mizzau, con la voce di Massimo Somaglino e la chitarra di Denis Biason. Il vino è di Diamo un taglio alla sete di Nimis.

Sette grandi sogni. E altrettanti fallimenti. Idee visionarie che avevano lo scopo di migliorare il mondo, ma si sono dimostrate chimere. Che cosa è andato storto? Carlo Cottarelli spiega quali sono le potenti forze economiche che governano la nostra vita di tutti i giorni. Dobbiamo conoscerle, se vogliamo governarle. Appuntamento con Carlo Cottarelli e il suo Chimere. Sogni e fallimenti dell’economia (Feltrinelli) giovedì 31 agosto, assieme all’Azienda Agricola Obiz di Cervignano del Friuli.

Il finale della 25^ edizione degli Incontri con l’autore e con il vino giovedì 7 settembre: Cristina Cassar Scalia presenta La banda dei carusi (Einaudi). Un romanzo poliziesco coinvolgente, scritto dalle mani di un’autrice definita “la migliore scrittrice di storie di poliziotte in circolazione”. Si chiude in bellezza con il vino dell’Azienda Agricola Colmello di Grotta di Farra D’Isonzo.

All’interno del PalaPineta ci sarà un corner allestito da Librerie Coop per poter acquistare le copie dei libri con la possibilità di farsele autografare dagli autori.

Gli Incontri con l’autore e con il vino sono organizzati dall’Associazione Culturale Lignano nel Terzo Millennio presieduta da Giorgio Ardito e curati da Alberto Garlini, Giovanni Munisso e Michele Bonelli. La manifestazione e le iniziative collegate (corso di scrittura creativa, cene con l’autore) hanno il sostegno della Città di Lignano Sabbiadoro – Assessorato alla Cultura, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, Assoenologi, Società Lignano Pineta, Porto Turistico Marina Uno Resort, Hotel President Lignano, CiviBank, Ramberti, Ma.in.cart., Officine Zamarian, Dersut Caffè, Lignano Banda Larga, Nosella Dante, T.KOM, Repower, Lazzarini Impianti, Aedificare, Adriastrade, Applicatori società cooperativa, Artesegno, BlueSpeace, Costruzioni Cicuttin, Omnia Energy 3, Stenal, Neri Maurizio, Koki, Legnolandia.