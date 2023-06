VISIONARIO GARDEN, al via la stagione estiva all’aperto

Il Visionario inaugura ufficialmente la sua stagione estiva con il GARDEN: da martedì 13 giugno sul prato di via Asquini un ricchissimo cartellone di attività pronto a scandire i prossimi mesi della vita cittadina! L’ispirazione di questa estate 2023: la “botanica” in senso astratto. Nel senso dell’amore per le piante, gli orti, i fiori, le erbe! Un mix di appuntamenti – in programma dal lunedì al venerdì – che accontenteranno tutti i gusti e gli interessi del pubblico, con aperitivi green, cene all’insegna delle erbe, concerti, musica live, lezioni di danza, e attività dedicate ai più piccoli con il grande ritorno dei mercatini!

Le cene in programma ogni lunedì (a partire dal 19 giugno) avranno un menu sempre diverso a base di verdure, erbe, fiori edibili o funghi. Ogni cena si concluderà con un gelato alle erbe preparato dalla gelateria Timballo. Ogni giovedì ci sarà invece un aperitivo con le erbe dove, oltre che degustare un drink preparato ad hoc per la serata, si potrà chiacchierare di giardinaggio e di orti con esperti botanici e amanti delle piante. Un’occasione per arricchire le proprie conoscenze su questo mondo ma anche per scoprire nuove prospettive di osservazione.

I martedì saranno invece dedicati alla musica live, i mercoledì alle lezioni di danza (dallo swing al tango e alla milonga), mentre i venerdì vedranno alternarsi eventi speciali e appuntamenti dedicati ai più piccoli!

Ad inaugurare il garden martedì 13 giugno alle ore 20.00 la musica degli ABSOLUTE 5, cover band tra le più apprezzate nel panorama italianocomposta daFrancesco Zanelli (voce), Gianni Zongaro (chitarra e cori), Daniele Dibiaggio (tastiere, chitarre e cori), Martino Pavanello (basso e cori) e Steven Viol (batteria e cori). Energia, movimento, look, carisma e professionalità sono gli ingredienti che rendono unico e coinvolgente lo show che la band propone, con un repertorio a base di famosissime hit che spazierà tra tutti i generi e le epoche musicali. Uno spettacolo all’insegna del divertimento, per soddisfare anche il pubblico più esigente!

Aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 18.00, il chiosco bar del Bistrò Primafila accompagnerà gli eventi con cocktail estivi, birre e ghiotti stuzzichini! Tutti gli appuntamenti si svolgeranno presso il Giardino del Visionario. Gli eventi sono ad accesso gratuito ad esclusione delle cene in verde (tutte a pagamento) per le quali è obbligatoria la prenotazione. Costi e modalità di prenotazione sul sito www.visionario.movie.

Visionario Garden 2023 è organizzato dal CEC/Visionario con il Bistrò Primafila, in collaborazione con il Comune di Udine, la Mediateca Mario Quargnolo, con il supporto di Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Per maggiori informazioni e per il programma completo, consultare il sito www.visionario.movie o la pagina facebook.com/VisionarioUdine.