Internet a casa: smart working e intrattenimento ai massimi livelli

Avere la disponibilità di una connessione Internet nella propria abitazione è ormai una necessità; moltissime delle nostre attività quotidiane passano infatti attraverso l’utilizzo di Internet. Quante persone oggi evitano di recarsi in banca o alle Poste dal momento che è possibile effettuare facilmente e velocemente quasi tutte le normali transazioni bancarie e postali (pagamento degli F24, delle bollette di luce e gas, bollettini postali ecc.) tramite servizi di Internet banking?

E quanti sono quelli che effettuano acquisti su Internet, non solo dischi, libri o altri gadget, ma persino generi alimentari? Le grandi catene di supermercati, per esempio, effettuano servizi giornalieri di consegna della spesa effettuata con app scaricate sullo smartphone o sul pc.

Non dimentichiamo poi i servizi di streaming, possibili solo se si possiede una connessione Internet di ottima qualità, che sono ormai utilizzati quotidianamente da milioni di persone. Internet poi è uno strumento indispensabile anche per gli amanti del gaming.

Non si può poi ovviamente fare a meno di citare lo smart working, la modalità di lavoro divenuta a tutti familiare dopo gli anni della pandemia e che, probabilmente, continuerà a essere per molti il nuovo modo di lavorare.

E non scordiamoci la didattica a distanza che, pur con tutti i suoi limiti, ha permesso a milioni di studenti di tutto il mondo di poter continuare a interagire con i propri insegnanti e con i propri compagni, durante i pesantissimi periodi di lockdown imposti per motivi di salute pubblica.

Insomma, oggi Internet, nolenti o volenti, è un elemento irrinunciabile delle nostre vite e, proprio per questo motivo, è necessario poter contare su connessioni altamente affidabili e performanti.

Fra i tanti operatori del mercato, uno che negli ultimi anni si è distinto per qualità ed efficienza è EOLO, una delle poche aziende in grado proporre offerte Internet casa a prezzi decisamente interessanti basate su tecnologie all’avanguardia come quella FWA e quella FTTH.

FTTH e FWA: le tecnologie proposte da EOLO

EOLO è un operatore italiano di telecomunicazioni, da anni punto di riferimento nell’ambito della banda ultralarga sia per quanto riguarda il mercato residenziale sia per quanto concerne quello delle imprese. Con la propria rete FWA, EOLO è in grado di portare Internet in quasi 7.000 comuni garantendo connessioni ad altissima velocità (fino a 1 Gb7s). Scopriamo adesso qualche dettaglio sulle tecnologie proposte dall’azienda lombarda.

La FTTH è il non plus ultra per quanto concerne l’aspetto prestativo. FTTH è un acronimo che sta per Fiber to the Home, vale a dire fibra fino a casa; è decisamente più performante della più comune FTTC (Fiber to the Cabinet, fibra fino al cabinato); nel caso di quest’ultima, la fibra arriva fino alla centralina situata nella strada; da qui il segnale raggiunge le abitazioni passando il doppino di rame; ne consegue una drastica riduzione delle performance. La connessione FTTH, invece, utilizza soltanto cavi in fibra ottica, anche nell’interno dell’abitazione. Disporre di una connessione del genere permette il lavoro in smart working, l’utilizzo dello streaming e il gioco online, tutto in contemporanea, senza alcun problema di prestazioni.

La tecnologia FWA (Fixed Wireless Access), invece, è l’ideale per tutti quegli utenti che necessitano di una connessione Internet ad alte prestazioni, ma che si trovano in zone non ancora servite da altre tipologie di connessioni Internet (in Italia, per quanto possa sembrare strano, ci sono migliaia di persone che non hanno accesso alla Rete). La FWA consente di connettersi al web senza che sia necessario l’appoggio a una linea telefonica.

Nel caso della FWA, detta anche FTTT (Fiber to the Tower, fibra fino all’Antenna), si ha un sistema ibrido fibra e wireless; il cavo in fibra parte dalla centrale e raggiunge una stazione che invia un segnale radio; questo arriva ad un’antenna installata sull’abitazione del cliente l’antenna, infine, collegata tramite cavo al router posizionato dentro casa del cliente permette di connettere tramite Wi-Fi tutti i dispositivi: pc, smartphone, smart tv ecc…