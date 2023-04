Investimenti finanziari: ecco quali asset monitorare nei prossimi mesi secondo gli analisti

Chiunque si trovi per la prima volta nella necessità di stabilire il modo migliore per impiegare un capitale e di definire una strategia attraverso cui approcciare i mercati finanziari, dovrebbe innanzitutto capire che tipologia di investitore rappresenta. Questa considerazione è molto rilevante in quanto, a prescindere dalle esigenze personali da soddisfare con i rendimenti attesi, l’entità delle risorse a disposizione condiziona in tutto e per tutto il modus operandi.

Chi non ha un patrimonio di partenza su cui lavorare, ad esempio, può sottoscrivere un piano di accumulo del capitale –PAC– per costruirne uno in un determinato lasso di tempo, sfruttando il compound effect; al contrario chi dispone di ingente liquidità ha l’opportunità di strutturare una asset allocation più articolata in cui predisporre da un lato una diversificazione core in classi di investimento, che tenga conto del proprio profilo di rischio e orizzonte temporale, e dall’altro una porzione di capitale da destinare all’esecuzione di strategie satelliti.

Strategie operative e temi di interesse

Un'operatività slegata dal semplice ribilanciamento dell'allocazione statica di portafoglio permette di prediligere specifici asset in base alle valutazioni degli analisti: lo scoppio di una recessione, con le Banche Centrali costrette a rivedere le politiche sui tassi di riferimento, suggerirebbe ad esempio di sovrappesare i comparti obbligazionari piuttosto che l'equity market. Ma con poca liquidità è possibile anche attuare trading tattico multi-direzionale.

La guida è ben strutturata, in quanto le diverse aree sono destinate a tutti i profili da investitore, dai principianti a più esperti, e i moduli delle lezioni sono suddivisi organicamente in modo da creare un percorso didattico che cresca in difficoltà di pari passo alle competenze acquisite.

Investire sui mercati finanziari con piccoli capitali

La speculazione di breve termine, ovviamente, per produrre risultati apprezzabili con una certa costanza, deve essere attuata in tutte le condizioni di mercato. I trader, in sostanza, hanno la necessità di individuare spunti operativi sia su tendenze di prezzo al rialzo sia su tendenze di prezzo al ribasso, su scansioni temporali lente cosi come sui time frame più veloci; per questo motivo la buona riuscita di una strategia implica l’impiego di un tool di negoziazione con caratteristiche tali da porre l’utente nella condizione di poter estrarre valore da qualsiasi contesto.

Per valutare le quotazioni di un asset e creare una strategia operativa in base ai pattern delineatisi, il tool di investimento deve prevedere un'interfaccia grafica equipaggiata con strumenti di analisi; per sfruttare il deprezzamento di uno strumento finanziario cosi come le piccole oscillazioni di prezzo di un asset sono richieste invece le funzionalità di short selling e di leva finanziaria. Come già anticipato, un'infrastruttura di questo tipo si può facilmente utilizzare persino destinando all'operatività piccole somme di denaro.

I broker online sono società autorizzate dagli organi di vigilanza ad erogare servizi di intermediazione attraverso i circuiti over the counter. Grazie a questo particolare canale di accesso ai mercati tali soggetti sono in grado di mettere a disposizione dei propri clienti piattaforme di negoziazione gratuite con tool grafici avanzati che implementano sia lo short selling sia la leva finanziaria. I broker non solo consentono di attivare un trading account con un versamento iniziale che di solito non eccede le poche centinai di euro, ma soprattutto offrono l’opportunità di testarlo a rischio zero con una versione dimostrativa del conto.