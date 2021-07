La pianista argentina Martha Argerich sabato 10 luglio a Udine

Un nuovo, imperdibile appuntamento per tutti gli appassionati della musica classica è in programma sabato 10 luglio 2021 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine La pianista argentina Martha Argerich, applaudita in tutto il mondo per il suo inimitabile stile, sarà infatti protagonista di un doppio concerto – con inizio alle 18.00 e alle 21.00 – di assoluto fascino. Per questa straordinaria artista, che per l’occasione si esibirà con l’Orchestra Filarmonica Slovena diretta da Charles Dutoit, non ci sono vette che non siano state toccate: invitata ai più prestigiosi festival, autrice di registrazioni memorabili per le maggiori etichette, è lei a incarnare nell’immaginario contemporaneo il connubio perfetto fra precisione tecnica e temperamento passionale.

Al suo tocco magistrale sarà affidato il Concerto n. 3 per pianoforte e orchestra di Sergej Prokof’ev, splendido esempio dello stile maturo del compositore russo e da lui stesso eseguito per la prima volta a Chicago, nel 1921. Completeranno il programma altre due gemme del Novecento storico, ambito nel quale il direttore Charles Dutoit ha costruito la propria fama internazionale costellata di successi discografici: Jeu de cartes e la Suite L’oiseau de feu, omaggio speciale a Igor Stravinskij nel cinquantesimo anniversario della morte.

Informazioni per il pubblico

Secondo le più recenti disposizioni in materia di contenimento della pandemia da coronavirus, il Teatro Nuovo Giovanni da Udine potrà accogliere fino a un massimo di 500 persone per ciascuna rappresentazione. I posti sono singoli e distanziati. Sono obbligatori, per l’accesso in sala, l’uso della mascherina (ffp2 o chirurgica), il rilevamento della temperatura corporea tramite termoscanner all’ingresso e il distanziamento fra le persone di almeno 1 metro.

Biglietteria

La biglietteria di via Trento 4 è aperta da martedì a sabato (esclusi festivi) dalle 16.00 alle 19.00 e, nei giorni di spettacolo con orario serale, fino all’inizio della rappresentazione. L’accesso agli sportelli è consentito nel rispetto delle misure anticovid: distanziamento di almeno 1 metro fra le persone, utilizzo della mascherina (ffp2 o chirurgica) e di gel disinfettante per le mani.

L’acquisto di biglietti è possibile anche online su www.teatroudine.it e su www.vivaticket.it. Per informazioni: tel. 0432 248418; [email protected] (servizio attivo negli orari di apertura della biglietteria).

sabato 10 luglio 2021 ore 18.00 e ore 21.00TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE

Via Trento, 4 – 33100 Udine

ORKESTER SLOVENSKE FILHARMONIJE

MARTHA ARGERICH pianoforte

CHARLES DUTOIT direttore

Igor Stravinskij Jeu de cartes

Sergej Prokof’ev Concerto n. 3 in do maggiore op. 26 per pianoforte e orchestra

Igor Stravinskij L’oiseau de feu